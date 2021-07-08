السودان: معلومات إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة ليس لها قيمة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم الخميس إن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا لبلاده بشأن الملء الثاني لسد النهضة ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة إلى الخرطوم الآن بعد أن تم صنع أمر واقع على سد الروصيرص.

وأكد في رسالة وجهها إلى نظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي أن القرار الاثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدًا للسودان.

وأضاف أن السودان اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، التي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن للسدود في البلاد.

وأكد مجددًا أن ما تفعله إثيوبيا يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، إذ أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة.

علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدًا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والاعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة، وفق قوله.

وشدد على أن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.

وأكد الوزير حرصه أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف مفاوضات فعالة ومجدية ومعززة بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي -في وقت لاحق اليوم الخميس- جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.

وكانت إثيوبيا قد أخطرت مصر والسودان ببدء عملية الملء الثاني للسد، وهو ما رفضه البلدان ووجها خطابين إلى مجلس الأمن حول ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.