“يرجعوا لي ضحكة ولد من أولادي”.. استغاثة من أم فلسطينية لثلاثة شهداء تطالب بحقوقها (فيديو)

نفذت عائلات شهداء قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014 اعتصاما منذ 21 يوما للمطالبة بمستحقاتهم ومخصصاتهم المالية التي لم تصرف لهم حتى الآن من قبل السلطة الفلسطينية.

ويضم الاعتصام أمام مكتب متابعة شؤون الشهداء عددا من الأمهات والزوجات والأطفال، ولكن لم يتوصل المسؤولون إلى حل لتلبية مطالب العائلات بالرغم من مناشدتهم للمسؤولين في السلطة.

وقالت أم لثلاثة شهداء إنها تطالب السلطة الفلسطينية بحقوق أبنائها الشهداء منذ 2014 وحتى الآن دون جدوى، واستغربت من حديث السلطات عن البناء والحجر وتجاهلهم للشهداء والجرحى وأسرهم.

وأضافت “يرجعوا لي ضحكة ولد من أولادي. حرام عليهم الظلم. يا الله يا الله”.

"يرجعولي ضحكة ولد من أولادي.. حرام عليهم الظلم.. يا الله يا الله"..

استغاثة مُرة من أم فلسطينية لثلاثة شهداء تطالب بحقوقها من السلطة منذ عام 2014#غزة #فلسطين pic.twitter.com/fF2r2DlWYE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2021

وقال أحد المتابعين لاعتصام أسر الشهداء إن اعتصام أسر الشهداء كان يتم كل يوم الثلاثاء أسبوعيًا، ثم ما لبث أن تحول إلى يومي منذ أكثر من 8 أشهر، ولكن في هذه المرة اختلفت الأمور، فكان حضور العائلات بكامل أفرادها من الرجال والأرامل والأطفال الأيتام أمام مؤسسة الشهداء والجرحى.

وتلقى المعتصمون الكثير من الوعود من أجل حل هذه القضية ولكن السلطة لم تفِ بأي منها حتى الآن، وتصرف مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، رواتب شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا جراء اعتداءات الجيش الإسرائيلي.