معتز عبد الفتاح للجزيرة مباشر: مصر ستلجأ إلى الخيار العسكري ضد سد النهضة (فيديو)

قال أستاذ العلوم السياسية المعتز بالله عبد الفتاح إن ما قاله سابقا عن قيام مصر بإحداث “خُرم” في سد النهضة كان يقصد به إحداث ضرر محدود بالسد يجبر إثيوبيا على الانخراط في مفاوضات جادة.

وأضاف -خلال لقائه على الجزيرة مباشر- أن مصر ليست بحاجة لأن تدمر السد تدميرا كاملا، ولكن “بعد 6 سنوات نجري فيها وراء إثيوبيا ونطلب التفاوض علينا أن نفعل أمرا ما يجعلهم هم الذين يسعون إلينا”.

وتابع “ولكي يحدث ذلك يكفي جدا أن نحدث فتحة أو ثقب وهذا ليس بالأمر العسير عسكريا، ولنأخذ مثلا الممر الأوسط للسد الذي يبلغ طوله 250 مترا وعرضه 60 مترا، وهو ما يعد هدفا سهلا جدا أمام ما تملكه مصر من قدرات عسكرية”.

وأردف “إذا حدث ذلك سيصبح السد معطلا وساعتها ستبحث إثيوبيا عن طرف مصري لتتفاوض معه”.

وحول مخاطر إحداث ضرر بسد النهضة على السودان، أكد أن السودان في خطر داهم سواء تدخلت مصر عسكريا أم لم تتدخل، فإثيوبيا اختارت عن قصد وتدبر أن تشيد سدا بجوار السودان حتى يكون قنبلة مائية موقوتة تهدد السودانيين في كل الأوقات.

وشدد على أن مصر ستقوم “يقينا” بعمل عسكري ضد سد النهضة لأنه لن تستقر أوضاع مصر المجتمعية والسياسية والاقتصادية إن كان ماء النيل حبيسا في يد أي طرف آخر لا سيما وإن أبدى هذا الطرف مواقف معادية.

الدكتور معتز عبد الفتاح للجزيرة مباشر: يقينًا هناك ضربة عسكرية لـ #سد_النهضة لأنه لن تستقر أوضاع #مصر إن كان ماء النيل حبيسًا في يد أخرى pic.twitter.com/5HJraNGK87 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2021

وكانت الخارجية المصرية والسودانية اعتبرتا أن التعبئة الثانية مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع مع إثيوبيا عام 2015، وانتهاكا للمواثيق والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

وقال وزيرا الخارجية المصري والسوداني من نيويورك أمس إن هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي للسد.

مشروع قرار تونسي

وقدّمت تونس لمجلس الأمن الدولي -أمس الثلاثاء- مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، وينص على أن يطلب مجلس الأمن من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا- في غضون 6 أشهر- إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة ينبغي أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.