البث الحي
الأخبار|مصر

معتز عبد الفتاح للجزيرة مباشر: مصر ستلجأ إلى الخيار العسكري ضد سد النهضة (فيديو)

7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202102:10 PM (مكة المكرمة)

قال أستاذ العلوم السياسية المعتز بالله عبد الفتاح إن ما قاله سابقا عن قيام مصر بإحداث “خُرم” في سد النهضة كان يقصد به إحداث ضرر محدود بالسد يجبر إثيوبيا على الانخراط في مفاوضات جادة.

وأضاف -خلال لقائه على الجزيرة مباشر- أن مصر ليست بحاجة لأن تدمر السد تدميرا كاملا، ولكن “بعد 6 سنوات نجري فيها وراء إثيوبيا ونطلب التفاوض علينا أن نفعل أمرا ما يجعلهم هم الذين يسعون إلينا”.

وتابع “ولكي يحدث ذلك يكفي جدا أن نحدث فتحة أو ثقب وهذا ليس بالأمر العسير عسكريا، ولنأخذ مثلا الممر الأوسط للسد الذي يبلغ طوله 250 مترا وعرضه 60 مترا، وهو ما يعد هدفا سهلا جدا أمام ما تملكه مصر من قدرات عسكرية”.

وأردف “إذا حدث ذلك سيصبح السد معطلا وساعتها ستبحث إثيوبيا عن طرف مصري لتتفاوض معه”.

وحول مخاطر إحداث ضرر بسد النهضة على السودان، أكد أن السودان في خطر داهم سواء تدخلت مصر عسكريا أم لم تتدخل، فإثيوبيا اختارت عن قصد وتدبر أن تشيد سدا بجوار السودان حتى يكون قنبلة مائية موقوتة تهدد السودانيين في كل الأوقات.

وشدد على أن مصر ستقوم “يقينا” بعمل عسكري ضد سد النهضة لأنه لن تستقر أوضاع مصر المجتمعية والسياسية والاقتصادية إن كان ماء النيل حبيسا في يد أي طرف آخر لا سيما وإن أبدى هذا الطرف مواقف معادية.

وكانت الخارجية المصرية والسودانية اعتبرتا أن التعبئة الثانية مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع مع إثيوبيا عام 2015، وانتهاكا للمواثيق والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

وقال وزيرا الخارجية المصري والسوداني من نيويورك أمس إن هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي للسد.

مشروع قرار تونسي

وقدّمت تونس لمجلس الأمن الدولي -أمس الثلاثاء- مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، وينص على أن يطلب مجلس الأمن من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا- في غضون 6 أشهر- إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة ينبغي أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

عضو الوفد الإثيوبي لمفاوضات سد النهضة: تعبئة وتشغيل السد تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ

قال صامويل تافرا عضو الفريق الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة “إننا لا نتفق مع مبدأ الحصص التاريخية الموروثة والتي كانت تخول لمصر والسودان الحصول على حوالي 48 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق.

6/7/2021

صفوت الزيات: الضربة العسكرية سلاح مصر الوحيد لحماية حقوقها في مياه النيل (فيديو)

قال العميد صفوت الزيات الخبير العسكري والاستراتيجي المصري إن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة بات في حيز الضرورة القصوى لحماية حقوق مصر المائية ولإجبار الطرف الإثيوبي على العودة لمائدة المفاوضات.

6/7/2021
المزيد من الأخبار

“يرجعوا لي ضحكة ولد من أولادي”.. استغاثة من أم فلسطينية لثلاثة شهداء تطالب بحقوقها (فيديو)

وقفة احتجاجية لأرامل وأيتام شهداء غزة عام 2014 (الجزيرة)

إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 والأهالي يعتزمون إعادة بنائها (فيديو)

تربية الأغنام والمواشي تشكل مصدر رزق الأهالي الوحيد نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية (غيتي)

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

انتشال جثتين من المقبرة الجماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس (تويتر)

إصابات في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق (فيديو)

آثار انفجار الصواريخ في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

خبير عسكري: هذا ما سيحدث إذا دمرت مصر سد النهضة (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

القتلة وثقوا جريمتهم.. مقتل فتاة قاصر على يد ذويها في الحسكة بسوريا

لقطات مروعة من فيديو مقتل الفتاة السورية عايدة (مواقع التواصل)

استسلام جنود وفرار مسؤولين.. طالبان تتقدم في ولاية بادغيس الأفغانية وتسيطر على مناطق واسعة (فيديو)

حاكم ولاية بادغيس: طالبان دخلت المدينة، وسقطت كل المناطقا (رويترز- أرشيف)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة لها فضائل عظيمة وفيها يوم عرفة ويوم النحر