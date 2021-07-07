البث الحي
الأخبار|ليبيا

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

انتشال جثتين من المقبرة الجماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس (تويتر)
انتشال جثتين من المقبرة الجماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس (تويتر)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202104:59 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، انتشال جثتين من مقبرة جماعية جديدة تم اكتشافها في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا (حكومية) -في بيان- إن الفرق التابعة لها تمكنت من “انتشال جثتين لم تحدد هويتهما من مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة”.

وأوضحت أن انتشال الجثتين يأتي “بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، وبعد العثور على مقبرة جديدة، أمس الثلاثاء”.

ووصل عدد المقابر المكتشفة، منذ 5 يونيو/حزيران 2020 وحتى اليوم، إلى نحو 50 بضواحي طرابلس وبصفة خاصة في ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت الهيئة أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3650 من مدن ليبية مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكن الفرقاء من المصادقة على سلطة انتقالية منتخبة تسلمت مهامها في 16 مارس الماضي لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

“يرجعوا لي ضحكة ولد من أولادي”.. استغاثة من أم فلسطينية لثلاثة شهداء تطالب بحقوقها (فيديو)

وقفة احتجاجية لأرامل وأيتام شهداء غزة عام 2014 (الجزيرة)

إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 والأهالي يعتزمون إعادة بنائها (فيديو)

تربية الأغنام والمواشي تشكل مصدر رزق الأهالي الوحيد نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية (غيتي)

إصابات في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق (فيديو)

آثار انفجار الصواريخ في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد (مواقع التواصل)

استسلام جنود وفرار مسؤولين.. طالبان تتقدم في ولاية بادغيس الأفغانية وتسيطر على مناطق واسعة (فيديو)

حاكم ولاية بادغيس: طالبان دخلت المدينة، وسقطت كل المناطقا (رويترز- أرشيف)
الأكثر قراءة

خبير عسكري: هذا ما سيحدث إذا دمرت مصر سد النهضة (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

معتز عبد الفتاح للجزيرة مباشر: مصر ستلجأ إلى الخيار العسكري ضد سد النهضة (فيديو)

القتلة وثقوا جريمتهم.. مقتل فتاة قاصر على يد ذويها في الحسكة بسوريا

لقطات مروعة من فيديو مقتل الفتاة السورية عايدة (مواقع التواصل)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة لها فضائل عظيمة وفيها يوم عرفة ويوم النحر