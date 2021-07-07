ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، انتشال جثتين من مقبرة جماعية جديدة تم اكتشافها في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا (حكومية) -في بيان- إن الفرق التابعة لها تمكنت من “انتشال جثتين لم تحدد هويتهما من مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة”.

وأوضحت أن انتشال الجثتين يأتي “بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، وبعد العثور على مقبرة جديدة، أمس الثلاثاء”.

ووصل عدد المقابر المكتشفة، منذ 5 يونيو/حزيران 2020 وحتى اليوم، إلى نحو 50 بضواحي طرابلس وبصفة خاصة في ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت الهيئة أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3650 من مدن ليبية مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكن الفرقاء من المصادقة على سلطة انتقالية منتخبة تسلمت مهامها في 16 مارس الماضي لقيادة البلاد إلى الانتخابات.