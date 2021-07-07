صفوت الزيات: الضربة العسكرية سلاح مصر الوحيد لحماية حقوقها في مياه النيل (فيديو)

قال العميد صفوت الزيات الخبير العسكري والاستراتيجي المصري إن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة بات في حيز الضرورة القصوى لحماية حقوق مصر المائية ولإجبار الطرف الإثيوبي على العودة لمائدة المفاوضات.

وأضاف الزيات في حديث لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن الضربة العسكرية ليست للعدوان ولكنها عملية جراحية طارئة وعلى درجة عالية من الأهمية، مستبعدًا أن يأتي الحل من القوى الدولية أو بضغوط خارجية.

الخبير العسكري العميد صفوت الزيات: علينا أن نكرر ما فعله #السادات في حرب أكتوبر الذي رفض استقبال اتصالات القوى العالمية لمدة 9 ساعات #مصر #سد_النهضة pic.twitter.com/cGINyqV4P1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2021

يأتي ذلك بعدما أعلنت إثيوبيا، أمس الإثنين، رسميًّا عن التعبئة الثانية لسد النهضة من دون اتفاق مع دولتي المصب.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، الإثنين، إنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، مضيفًا -في بيان- أنه أبلغ نظيره الإثيوبي عبر خطاب رسمي “رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

واستطرد الخبير العسكري المصري: الطرف الإثيوبي لا يُؤمَن جانبه، وإذا وصلنا إلى ملء إثيوبي يبلغ 74 مليار متر مكعب من المياه في هذا السد فالسؤال: هل يمكن لنا أن نوقف مشروعات مثل بيع المياه أو الزراعة الجائرة؟ وهل نمنع الخطر الوجودي القائم؟

وتابع “في هذه المرحلة سنكون قد خرجنا من المعادلة ولن نستطيع فعل أي شيء، وتأسيسًا عليه فلا بد أن نفعِّل خيار الضربة الثانية”.

وفي معرض رده على سؤال: ماذا لو أتيحت لك فرصة نُصح القيادة المصرية من واقع خبرتك العسكرية؟ أجاب الزيات “النصيحة القائمة تتلخص في توجيه ضربة عسكرية للسد، لا تهدف تلك الضربة للتدمير أو قتل مدني إثيوبي واحد، لكنها ضربة تُوقف -وبقوة شديدة- الإنشاءات الجارية الآن في السد، ثم أطالب بالذهاب إلى مائدة مفاوضات حاملًا كلَّ أوراق اعتمادي”.

واستطرد “لا نريد انتصارًا على أحد، ولا نريد هزيمة في الوقت نفسه، إنما ضربة جراحية تضمن حقوقنا؛ فالقوى العالمية لا تضمن شيئًا”.

وعن جدوى الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها القاهرة مسبقًا، قال الخبير العسكري المصري إن مصطلح (الخط الأحمر) أمسى سيئًا للغاية، إذ تعددت الخطوط الحمراء وتماهت وأصبحت تغلّفها ضبابية كبيرة.

هل تخطت #إثيوبيا "الخط الأحمر" في حقوق #مصر المائية وفرض الأمر الواقع بـ #سد_النهضة؟

الخبير العسكري العميد صفوت الزيات يُجيب.. pic.twitter.com/HfzCZMZIHj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2021

وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 من مارس/آذار الماضي، من المساس بحصة بلاده من مياه نهر النيل، وحمل تحذيره أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.

وفي تحذيره، قال السيسي “إحنا ما بنتكلمش كتير، محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عايز يجرب يجرب، مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل”.

لهجة جديدة غاضبة من #السيسي تزامنت مع وصول مفاوضات #سد_النهضة لطريق مسدود وإصرار الجانب الإثيوبي على فرض سياسة الأمر الواقع pic.twitter.com/90fUVMnhwx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 30, 2021

والخميس المقبل، يعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب دولتي المصب -هي الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار- تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.