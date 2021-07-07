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شاهد: لحظة القبض على شخص اقتحم مصرفا واحتجز رهائن في روسيا

7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202105:08 PM (مكة المكرمة)

تمكنت السلطات الروسية من القبض على مجهول سيطر على فرع بنك حكومي روسي في مدينة تيومين الروسية بعدما احتجز رهائن دون وقوع أي إصابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية.

وفي وقت سابق أقدم هذا الشخص على احتجاز أشخاص داخل فرع (سبير بنك) وهدد بتفجير قنبلة في حقيبته مطالبا بدفع فدية قدرها 15 مليون روبل.

ووقع الحادث في فرع للبنك يقع بالطابق الأول داخل مبنى سكني وتم إجلاء السكان وتطويق المبنى بينما قام مدربو الكلاب البوليسية بفحصه.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية لم يتم العثور على أي أسلحة مع هذا الشخص، وقال مصدر للوكالة إنه مسجل مريضا لدى أحد الأطباء النفسيين وإنه زعم تلقيه تعليمات من ممثل مشهور.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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