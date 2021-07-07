السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية المشروعة

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء، بأن المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة.

وقالت الوكالة إن “المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها”.

وتابعت الوكالة “تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة”.

وأعلنت وزارة الري المصرية، أمس الإثنين، أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدة رفض القاهرة لهذه “الخطوة الأحادية” ومحذرة من تداعياتها على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

كما أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا أرسلت إخطارا رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا رفضه للخطوة، ومعتبرا أنها “مخالفة صريحة” للقانون الدولي واتفاق المبادئ.

والخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان ستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

والإثنين، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن هدف بلاده من بناء سد النهضة هو فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، من دون تشكيل تهديد على دول المصب (مصر والسودان) بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.