إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 والأهالي يعتزمون إعادة بنائها (فيديو)

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب الفلسطينية الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ190 على التوالي.

وفي تصريح لمراسل وكالة الأناضول، قال عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب (أهلية) إن السلطات الإسرائيلية هدمت اليوم قرية العراقيب مؤكدا على أن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم مجددًا.

ويعيش في القرية 22 عائلة يسكنون في بيوت مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتشكل تربية والمواشي مصدر رزقهم الوحيد نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية التي تفتقر إلى جميع الخدمات.

قوات الاحتـ ـلال تهدم قرية العراقيب المهددة بالتهجير في النقب للمرة 190 pic.twitter.com/Fj2IJiSqS0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 7, 2021

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/تموز 2010، وتعود لهدمها منذ ذلك الحين في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

والعراقيب هي واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف الحكومة الإسرائيلية بها، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

📹 فيديو صفا| الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 190 pic.twitter.com/4idBHNlgzn — وكالة صفا (@SafaPs) July 7, 2021

وفي تقرير سابق، قالت منظمة (ذاكرات) -التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودًا وعربًا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948- إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب وترفض تقديم أي خدمات لها.