البث الحي
الأخبار|فلسطين

إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 والأهالي يعتزمون إعادة بنائها (فيديو)

تربية الأغنام والمواشي تشكل مصدر رزق الأهالي الوحيد نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية (غيتي)
تربية الأغنام والمواشي تشكل مصدر رزق الأهالي الوحيد نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية (غيتي)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202104:57 PM (مكة المكرمة)

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب الفلسطينية الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ190 على التوالي.

وفي تصريح لمراسل وكالة الأناضول، قال عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب (أهلية) إن السلطات الإسرائيلية هدمت اليوم قرية العراقيب مؤكدا على أن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم مجددًا.

ويعيش في القرية 22 عائلة يسكنون في بيوت مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتشكل تربية والمواشي مصدر رزقهم الوحيد نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية التي تفتقر إلى جميع الخدمات.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/تموز 2010، وتعود لهدمها منذ ذلك الحين في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

والعراقيب هي واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف الحكومة الإسرائيلية بها، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة (ذاكرات) -التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودًا وعربًا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948- إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب وترفض تقديم أي خدمات لها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

“يرجعوا لي ضحكة ولد من أولادي”.. استغاثة من أم فلسطينية لثلاثة شهداء تطالب بحقوقها (فيديو)

وقفة احتجاجية لأرامل وأيتام شهداء غزة عام 2014 (الجزيرة)

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

انتشال جثتين من المقبرة الجماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس (تويتر)

إصابات في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق (فيديو)

آثار انفجار الصواريخ في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد (مواقع التواصل)

استسلام جنود وفرار مسؤولين.. طالبان تتقدم في ولاية بادغيس الأفغانية وتسيطر على مناطق واسعة (فيديو)

حاكم ولاية بادغيس: طالبان دخلت المدينة، وسقطت كل المناطقا (رويترز- أرشيف)
الأكثر قراءة

خبير عسكري: هذا ما سيحدث إذا دمرت مصر سد النهضة (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

معتز عبد الفتاح للجزيرة مباشر: مصر ستلجأ إلى الخيار العسكري ضد سد النهضة (فيديو)

القتلة وثقوا جريمتهم.. مقتل فتاة قاصر على يد ذويها في الحسكة بسوريا

لقطات مروعة من فيديو مقتل الفتاة السورية عايدة (مواقع التواصل)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة لها فضائل عظيمة وفيها يوم عرفة ويوم النحر