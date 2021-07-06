نهاية وشيكة لأقدم الصحف المسائية المصرية وتوقعات باختفاء المزيد (فيديو)

قال نقيب الصحفيين المصريين الأسبق ممدوح الولي إن وقف إصدار عدد من الصحف الورقية الرسمية منتصف الشهر الجاري يرجع للعجز المزمن والكبير في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الولي في لقاء على الجزيرة مباشر أنه رغم العجز الكبير في الموازنة فإن الدولة تقدم العون للمؤسسات الصحفية والإعلامية، إذ قدمت من خلال موازنة العام الماضي مبلغ 5.5 مليار جنيه، ذهب النصيب الأكبر منه إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي أصبح يسمى الهيئة الوطنية للإعلام (4.5 مليار)، بينما توزع المبلغ المتبقي بين الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستعلامات ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع “بالتالي هناك ضغوط كبيرة على الهيئة الوطنية للصحافة بأن تتخذ مثل هذه القرارات لتقليل الإنفاق، وأتوقع أن تتحول قريبا المجلات الصادرة عن المؤسسات القومية إلى نسخ إلكترونية أيضا بما أن تكلفتها أعلى من الصحف لاحتياجها نوعيات أفخم من الورق والطباعة”.

الهيئة الوطنية للصحافة في #مصر توافق على تحويل الأهرام المسائي والأخبار المسائي والمساء إلى إصدارات إلكترونية اعتبارا من 15 يوليو الجاري pic.twitter.com/NpQd0eYrjR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2021

وحول ما إذا كان يتوقع أن يشمل القرار جميع الصحف والمجلات المطبوعة في مصر قريبا، قال الولي “الموضوع مرتبط بنوعية الخدمة التي تقدمها هذه الصحافة، فإعلام الصوت الواحد فقد الكثير من القراء، وعودة الحريات هي السبيل لإنقاذ الصحف الصباحية التي يفضلها الكثير من الجمهور وخاصة كبار السن”.

وأضاف “عندما يكون هناك 102 مليون مصري ولا يوزع إلا نصف مليون نسخة من الصحف يوميا فقط، فإن هذا يرتبط تماما بمناخ الحريات المفقود، وحتى الصحف الخاصة أيضا تحولت لتعكس وجهة النظر الرسمية مما أفقدها الكثير من قرائها”.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة المصرية قررت بشكل مفاجئ الأحد الماضي تحويل إصدارات الأهرام المسائي الصادر عن مؤسسة الأهرام والأخبار المسائي الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم والمسائي الصادرة عن مؤسسة التحرير للطبع والنشر إلى إصدارات إلكترونية اعتبارا من 15 يوليو/ تموز الجاري.

وأثار هذا القرار حزنا لدى صحفيين مصريين بينما ثار جدل مع تقبل البعض للقرار من باب التطوير والتوجه إلى الصحافة الرقمية.

وقال النقابي السابق جمال عبد الرحيم عبر صفحته في فيسبوك “أعلم أن الصحافة الورقية تصارع من أجل البقاء بسبب التطور التكنولوجي وارتفاع أسعار الورق ومواد الطباعة والأزمات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى تراجع أرقام التوزيع بصورة غير مسبوقة”.

وأضاف “ورغم تلك الأزمات إلا أن ذلك الإغلاق أمر محزن وخسارة فادحة للصحافة المصرية والعربية”، مطالبا بـ”الحفاظ على الصحف الورقية ودعمها اقتصاديا وتطويرها مهنيا لمجاراة الصحافة الإلكترونية”.