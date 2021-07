المحكمة العليا الهولندية تدين النائب المتطرف خيرت فيلدرز بتهمة إهانة “المغاربة”

قضت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الثلاثاء، بتثبيت حكم إدانة بحق النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، بسبب تصريحات “مهينة” للمغاربة.

وأيدت المحكمة العليا في البلاد حكم إدانة صادر عن محكمة استئناف ضد فيلدرز بسبب “وعده عام 2014 بتحقيق مطلب وجود مغاربة أقل في هولندا”.

واعتبرت المحكمة آنذاك التصريحات “إهانة جماعية” وأدانت النائب اليميني وأوصت بصدور قرار بمعاقبته.

وقال قضاء المحكمة العليا إن تصريحات اليميني المتطرف تخالف مبادئ دولة القانون كما هو منصوص عليها في دستور هولندا، وتضعه تحت طائلة تهمة “الإهانة الجماعية”.

ويترأس فيلدرز “حزب الحرية” ثالث أكبر حزب سياسي في مجلس النواب.

وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن “إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية”.

وأضاف قاضي المحكمة العليا في لاهاي “بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص”.

وكان النائب المناهض للإسلام سأل ناشطين تجمعوا خلال لقاء انتخابي في 2014 في لاهاي، ما إذا كانوا يريدون “مغاربة أقل أو أكثر في مدينتهم وفي هولندا”.

وفي لقاء آخر وأمام حشد جماهيري ردد “أقل أقل” ليرد عليهم النائب الذي يعتبر أنه يخوض حملة ضد “أسلمة” البلاد، بابتسامة قائلا “سوف نهتم بذلك”.

Nederland is corrupt en de rechtstaat is failliet. Ik zal me niks van de uitspraak van de Hoge Raad aantrekken en de waarheid blijven spreken. Desnoods gooien ze me maar de bak in.

Meer dan 1 miljoen mensen hebben op mij gestemd en ik zal voor hen vechten. Altijd. #Wilders pic.twitter.com/3JsiN5jheL

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 6, 2021