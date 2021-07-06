المحكمة العليا الهولندية تدين النائب المتطرف خيرت فيلدرز بتهمة إهانة “المغاربة”

قضت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الثلاثاء، بتثبيت حكم إدانة بحق النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، بسبب تصريحات “مهينة” للمغاربة.

وأيدت المحكمة العليا في البلاد حكم إدانة صادر عن محكمة استئناف ضد فيلدرز بسبب “وعده عام 2014 بتحقيق مطلب وجود مغاربة أقل في هولندا”.

واعتبرت المحكمة آنذاك التصريحات “إهانة جماعية” وأدانت النائب اليميني وأوصت بصدور قرار بمعاقبته.

وقال قضاء المحكمة العليا إن تصريحات اليميني المتطرف تخالف مبادئ دولة القانون كما هو منصوص عليها في دستور هولندا، وتضعه تحت طائلة تهمة “الإهانة الجماعية”.

ويترأس فيلدرز “حزب الحرية” ثالث أكبر حزب سياسي في مجلس النواب.

وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن “إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية”.

وأضاف قاضي المحكمة العليا في لاهاي “بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص”.

وكان النائب المناهض للإسلام سأل ناشطين تجمعوا خلال لقاء انتخابي في 2014 في لاهاي، ما إذا كانوا يريدون “مغاربة أقل أو أكثر في مدينتهم وفي هولندا”.

وفي لقاء آخر وأمام حشد جماهيري ردد “أقل أقل” ليرد عليهم النائب الذي يعتبر أنه يخوض حملة ضد “أسلمة” البلاد، بابتسامة قائلا “سوف نهتم بذلك”.

Nederland is corrupt en de rechtstaat is failliet. Ik zal me niks van de uitspraak van de Hoge Raad aantrekken en de waarheid blijven spreken. Desnoods gooien ze me maar de bak in. Meer dan 1 miljoen mensen hebben op mij gestemd en ik zal voor hen vechten. Altijd. #Wilders pic.twitter.com/3JsiN5jheL — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 6, 2021

وفورصدور قرار المحكمة الهولندية العليا، رد السياسي الشعبوي على تويتر قائلا إن “هولندا فاسدة ودولة القانون مفلسة”.

ويقيم فيلدرز في منزل وسط حماية أمنية على مدار الساعة تؤمنها الدولة الهولندية، بسبب تهديدات بالقتل وجهت إليه بعد تعليقاته المناهضة للهجرة وللإسلام.

وفيلدرز معروف في الأوساط الهولندية بأنه شخصية سياسية مثيرة للجدل، خاصة في المجتمع الهولندي الذي يعد من أكثر المجتمعات الأوربية استضافة للمسلمين والعرب، لا سيما من دول المغرب العربي.

وخضع فيلدرز للمحاكمة مرتين، الأولى في عام 2011 وبرأته المحكمة من تهمة إثارة الكراهية والتمييز ضد المسلمين، واعتبرت أن تصريحاته المعادية للمسلمين جزءاً من نقاش سياسي حول علاقة المجتمع الهولندي بالإسلام.

والثانية في عام 2016 حيث أدانته محكمة في أمستردام بارتكاب جريمة الحض على الكراهية، على خلفية ترديده هتافات مناهضة للمواطنين الهولنديين من أصل مغربي، لكن الحكم لم يمنعه من الترشح للبرلمان، ولم يحرمه من عضويته النيابية، بل يعتقد مراقبون أن الحكم ساهم في زيادة شعبيته في أوساط اليمين المتطرف.