قادمة من المنامة.. هبوط اضطراري لطائرة في الكويت (فيديو)

قالت شركة طيران الخليج البحرينية، الإثنين، إن إحدى طائراتها تعرضت “لحادث عارض” أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على موقع تويتر أنه “تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار”.

وذكرت أنها تعمل “مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث”.

تنبيه: تعرضت رحلتنا رقم GF215 المتجهة من البحرين إلى الكويت إلى حادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي، ونؤكد أنه تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكباً وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار. نعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث. — Gulf Air (@GulfAir) July 5, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أن طائرة من طراز إيرباص 321 قادمة من العاصمة البحرينية المنامة هبطت اضطراريا في مطار الكويت بسلام ومن دون وقوع إصابات بين ركابها وأنهم جميعا بصحة جيدة.

(الطيران المدني): هبوط اضطراري "بسلام" في مطار الكويت لطائرة قادمة من المنامة وعلى متنها 68 راكبا دون وقوع اصابات https://t.co/hD80pEcCLj #كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 5, 2021

ولم تذكر الشركة ولا السلطات الكويتية سبب الحادث، لكن وسائل إعلام كويتية نقلت عن مصادر أن الحادث وقع نتيجة حريق في أحد محركات الطائرة.