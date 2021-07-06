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قادمة من المنامة.. هبوط اضطراري لطائرة في الكويت (فيديو)

الطائرة البحرينية بعد هبوطها (تويتر)
الطائرة البحرينية بعد هبوطها (تويتر)
5/7/2021

قالت شركة طيران الخليج البحرينية، الإثنين، إن إحدى طائراتها تعرضت “لحادث عارض” أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على موقع تويتر أنه “تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار”.

وذكرت أنها تعمل “مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أن طائرة من طراز إيرباص 321 قادمة من العاصمة البحرينية المنامة هبطت اضطراريا في مطار الكويت بسلام ومن دون وقوع إصابات بين ركابها وأنهم جميعا بصحة جيدة.

ولم تذكر الشركة ولا السلطات الكويتية سبب الحادث، لكن وسائل إعلام كويتية نقلت عن مصادر أن الحادث وقع نتيجة حريق في أحد محركات الطائرة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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