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فاطمة ودعاء.. فتاتان سوريتان لم تمنعهما الإعاقة الحركية من تحمل أعباء الحياة (فيديو)

6/7/2021-|آخر تحديث: 6/7/202104:26 PM (مكة المكرمة)

فاطمة ودعاء رمضان.. فتاتان سوريتان من بلدة (كفر روحين) في ريف إدلب الغربي، يعانيان من إعاقة حركية لم تمنعهما من المثابرة في التعلم وتحمل أعباء الحياة.

قضت فاطمة ودعاء فترة دراستهما الابتدائية برفقة والدتهما التي كانت تحملهما من وإلى المدرسة.

 

تبلغ فاطمة من العمر 21 عاما، وهي في مرحلة البكالوريا. وخلال دراستها، كانت والدتها هي سندها، وكانت تشجعها وتلبي كافة احتياجاتها، وسط معاناة كبيرة من انقطاع الإنترنت وعدم توفر الكتب الدراسية، وحتى الكرسي المتحرك لم يكن يسعفها في كثير من التحركات التي تقوم بها وهي مضطرة لاستخدامه، وتحلم فاطمة بالوصول إلى أعلى درجات التعليم.

أما الشقيقة الأخرى دعاء (19 عاما) فتركت الدراسة بعد إنهائها للصف السادس بعد صعوبات واجهتها، ولكنها عادت للدراسة بعد 5 سنوات من التوقف لتكمل دراستها من المنزل، وتتمنى أن تكمل دراستها وتحمل البكالوريا وتحصل على وظيفة.

وقالت الوالدة إن ابنتيها لم تستطيعا الحصول على الدواء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وظلل يعتمدان على الأدوية البديلة مثل زيت السمك.

المصدر : الجزيرة مباشر

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