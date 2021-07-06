عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل أحد أشهر المرابطين (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر أمس الإثنين الشيخ أبو بكر الشيمي أحد أشهر مرابطي المسجد الأقصى والذي كان موجودا عند باب حطة وكان يردد هتاف “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وزعمت الشرطة أن الشيمي (64 عاما) أهان بعض أفرادها وردد هتافات وطنية وأخل بالنظام خلال مشاركته في صلاة الفجر بالمسجد الأقصى، كما فرقت تجمهرا في أعقاب توقيف الشيمي ونقلته إلى التحقيق.

لحظة اعتقال قوات جيش الاحتلال للشيخ أبو بكر الشيمي المعروف عنه برباطه الدائم في #المسجد_الأقصى المبارك#مباشر pic.twitter.com/JQ0HbmLpLV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2021

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وجدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب “إن 44 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحـ ـتلال pic.twitter.com/Hm9cXCJsk6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 6, 2021

ومن المتوقع أن يقوم المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر، إذ تتم الاقتحامات على فترتين في الصباح وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة عند الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات من الشرطة الإسرائيلية ومرافقتها.

ومنذ عام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارته.