خبراء: إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز البناء وهناك خطورة على جسم سد النهضة (فيديو)

ربط خبراء تحدثوا لقناة الجزيرة مباشر بين تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن التعاون بين بلاده وبين مصر والسودان بشأن سد النهضة وبين جلسة مجلس الأمن التي ستتناول الأزمة والمقررة الخميس المقبل.

وقالت أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إن هناك علاقة بين تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وبين جلسة مجلس الأمن المقررة، الخميس المقبل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإثيوبي يحاول الظهور بمظهر المتعاون مع مصر والسودان قبل الجلسة.

وأشارت إلى أن أبي أحمد سبق أن ردد الكلام نفسه في مناسبات عدة لكن السلوك الإثيوبي على مدى 10 سنوات من المفاوضات أظهر العكس.

وأوضحت أماني أنه لا يوجد لدى مصر ما تقدمه من تنازلات في قضية السد، مؤكدة أن حصة مصر من مياه النيل لا تؤثر على تنمية إثيوبيا.

وأضافت أن التنمية في إثيوبيا تتطلب قيادة سياسية مرنة في الداخل والخارج وهذا لم يحدث من القيادة الحالية، مشيرة إلى أن الحرب في إقليم تيغراي قضت على الزرع والضرع.

وأشارت الخبيرة المصرية إلى أنه يمكن البناء على اتفاق واشنطن بشأن السد لكن إثيوبيا ترفض ذلك.

وذكرت أن جنوب أفريقيا تدخلت لصالح إثيوبيا العام الماضي خلال عرض الأزمة على مجلس الأمن الدولي ما تسبب في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، الذي فشل على مدار عام في حل الأزمة.

وأضافت أنه ربما لا يصدر قرار حاسم من مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة القادمة، ولكنها تتوقع موقفا أكثر تقدما مما حدث العام الماضي.

بدوره وصف السفير عبد الوهاب الصاوي مدير إدارة الاتحاد الأفريقي بالخارجية السودانية سابقا تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأنها تصريحات مرنة وتحمل مدخلا للتفاوض من جديد، مشيرا إلى أن الأوضاع الآن أصبحت مختلفة بالنسبة للدول الثلاث.

ودعا الصاوي إثيوبيا إلى اتخاذ مواقف معقولة تسمح بالتقدم في هذا الملف الهام، وعدم الاستمرار في في سياسة شراء الوقت وفرض الأمر الواقع لأن هذا لن يكون في مصلحة الجميع.

ولكنه قال إن التصريحات الودية لا تكفي لحدوث تقدم في المفاوضات إذا استمرت سياسة المراوغة.

وأضاف أن على مجلس الأمن دفع الأطراف الثلاثة إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاق ملزم.

ودعا الصاوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن طريقة التفاوض القديمة لم تأت بفائدة.

وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة بضمانة دولية بشأن ملء وتشغيل السد.

أما ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية فقال إنه لابد من التفكير بشكل مختلف بشأن أزمة سد النهضة، داعيا الدول الثلاث إلى تقديم تنازلات مشتركة للوصول إلى حل لها.

وأضاف أن على مصر أن تتفهم مخاوف إثيوبيا ومتطلباتها بشأن التنمية.

كما طالب ياسين الحكومة الإثيوبية بتقديم تنازلات بما يسهل وصول الدول الثلاث إلى منطقة تفاهم لأن ما يجمع الدول الثلاث من مصالح وروابط أكبر من أي خلافات.

وبشأن الوضع الإنشائي للسد، قال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود إن الصور الحديثة لأعمال البناء تشير إلى أن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز أكبر كم ممكن من جسم السد قبل وصول الفيضان.

وأشار إلى أن هذا يعكس حجم الضغط السياسي على إثيوبيا.

وذكر حافظ أن الصورتبين أن أعمال صب الخرسانة في السد عشوائية ولا تمضي حسب المعايير العالمية إذا أنها أعلى من جهة بحيرة الخزان.

وأضاف أن هذه الطريقة ستتسبب في عدم تجانس طبقات الخرسانة في السد وأن آثار هذا الأمر ستتضح فيما بعد اكتمال بناء السد وتعرضه لضغوط الكميات الضخمة من المياه.

وأوضح أن هذا خطر على جسم السد وقد يكون نقطة ضعف به وقد يتسبب في حدوث شروخ فيما بعد.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا تستخدم خرسانة سابقة التجهيز في أعمال التشييد وهذا أمر غير متعارف عليه في إنشاء السدود.

واقترح الصاوي على الحكومة الإثيوبية أن تتعهد من خلال اتفاق ملزم أمام مصر والسودان بإنتاج الكهرباء من 6 مولدات من السد على الأقل على مدار العام من دون توقف لأن هذا يضمن مرور التدفق الطبيعي للمياه، مشيرا إلى أنه يمكن لإثيوبيا أن تبيع الكهرباء للسودان لأنه بحاجة لها.