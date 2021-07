بعد 50 عاما في السجن.. محكمة بريطانية تبرِّئ 3 من السود.. ما السبب؟

برَّأت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الثلاثاء، ثلاثة رجال سود حُكم عليهم بالسجن قبل نحو نصف القرن بعدما اتهمهم شرطي أبيض -زورًا- بالسرقة.

وتعد هذه ثالث مرة تُلغى فيها أحكام إدانة في قضايا على صلة برجل الشرطة الأبيض ديريك ريد جويل المعروف بعنصريته.

وكان ريد جويل يعمل في شرطة النقل قبل أن يُسجن لضلوعه في مؤامرة سرقة أكياس بريدية، وتوفي في السجن سنة 1982 إثر نوبة قلبية.

وكان الرجال الذين برّأتهم المحكمة -وهم كورتني هاريوت وبول غرين وكليفلاند ديفيدسون- قد أوقِفوا في فبراير/شباط 1972، بشبكة مترو لندن، وتراوحت أعمارهم حينها بين 17 إلى 20 عاما.

BREAKING: Three members of Stockwell Six cleared after nearly 50 years https://t.co/R9wCC1xQhD

Cleveland Davidson and five of his young black friends had been framed by Detective Sergeant Derek Ridgewell, who would later be unmasked as one of Britain’s most corrupt police officer

How many more black men have been framed?

https://t.co/zV3glTImnd

— Dawn Butler MP✊🏾💙 (@DawnButlerBrent) July 6, 2021