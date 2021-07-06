بعد 50 عاما في السجن.. محكمة بريطانية تبرِّئ 3 من السود.. ما السبب؟

برَّأت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الثلاثاء، ثلاثة رجال سود حُكم عليهم بالسجن قبل نحو نصف القرن بعدما اتهمهم شرطي أبيض -زورًا- بالسرقة.

وتعد هذه ثالث مرة تُلغى فيها أحكام إدانة في قضايا على صلة برجل الشرطة الأبيض ديريك ريد جويل المعروف بعنصريته.

وكان ريد جويل يعمل في شرطة النقل قبل أن يُسجن لضلوعه في مؤامرة سرقة أكياس بريدية، وتوفي في السجن سنة 1982 إثر نوبة قلبية.

وكان الرجال الذين برّأتهم المحكمة -وهم كورتني هاريوت وبول غرين وكليفلاند ديفيدسون- قد أوقِفوا في فبراير/شباط 1972، بشبكة مترو لندن، وتراوحت أعمارهم حينها بين 17 إلى 20 عاما.

BREAKING: Three members of Stockwell Six cleared after nearly 50 years https://t.co/R9wCC1xQhD — The Guardian (@guardian) July 6, 2021

Cleveland Davidson and five of his young black friends had been framed by Detective Sergeant Derek Ridgewell, who would later be unmasked as one of Britain’s most corrupt police officer How many more black men have been framed? https://t.co/zV3glTImnd — Dawn Butler MP✊🏾💙 (@DawnButlerBrent) July 6, 2021

واتُّهم الثلاثة بمحاولة سرقة ريد جويل ثم أدينوا -مع ثلاثة أصدقاء آخرين- في أحكام استند القضاء إلى حد كبير في إصدارها على اتهامات الشرطي.

ودفعوا جميعهم بالبراءة قائلين إن أفرادًا من الشرطة أدلوا بإفادات كاذبة وهددوهم وأساءوا معاملتهم، لكن المحكمة لم تقبل الدفوع التي قدمها المتهمون وأدينوا جميعا -باستثناء واحد- ثم أرسلوا إلى السجن أو الإصلاحية، وذلك بعد شهادة زور من ريد جويل وبعض رفاقه.

وبعد الاحتكام إليها من مجلس مراجعة الأحكام الجنائية، أعادت محكمة الاستئناف النظر في إداناتهم وبرأت هاريوت وغرين وديفيدسون.

واعتبر القاضي جوليان فلو عند إعلانه إلغاء إدانتهم أنه “من المؤسف للغاية أن الأمر استغرق ما يقرب من 50 عاما لتصحيح الظلم الذي تعرض له” المحكومون الثلاثة.

Courtney Harriot, Paul Green and Cleveland Davidson, now in their late 60s, were aged between 17 and 20 when they were accused of trying to steal from Detective Sergeant Derek Ridgewell. https://t.co/ZbXzSmfTHR — Metro (@MetroUK) July 6, 2021

ولم يُعثر بعد على العضوين الآخرين في المجموعة التي أدين أفرادها في القضية.

وفي تصريحات أدلى بها أمام المحكمة، قال كليفلاند ديفيدسون -الذي كان يبلغ 17 عاماً عند القبض عليه- إن القضية “دمرت” حياته.

ووصف قرار محكمة الاستئناف قائلا “إنه اعتراف بأننا كنا أبرياء في ذلك الوقت”.

وقال إن ما حصل يعود إلى “حيلة” من الشرطي ديريك ريد جويل الذي وصفه بأنه “مخادع وشرير”.

A long awaited decision for the Stockwell Six – victims of corrupt officer Derek Ridgewell along with the Oval Four https://t.co/hb4m9EaUpj — Harriet Bland (@hattie_bland) July 6, 2021

وفي فنلندا.. براءة بعد 34 عاما

وبرأت محكمة فنلندية، الأربعاء الماضي، دنماركيا كان يحاكَم على خلفية جريمة قتل وقعت قبل 34 عاما وراح ضحيتها شاب ألماني على متن سفينة في بحر البلطيق، بسبب نقص الأدلة.

وذكرت محكمة توركو -في بيان- أن الادعاء “فشل في إثبات أن المتهم كان الشخص الوحيد الذي أتيحت أمامه فرصة وإمكانية ارتكاب الجرائم”.

وقد دفع هرمان هيمله -وهو عضو في الكشافة كان في سن 18 عند حصول الوقائع- ببراءته في قضية قتل كلاوس شيلكله (20 عامًا) ومحاولة قتل صديقته بيتينا تاكسيس (22 عامًا) فجر 28 من يوليو/تموز 1987 على متن سفينة (فايكينغ سالي) خلال رحلة بين ستوكهولم وتوركو في جنوب غربي فنلندا.

وكان هذان الطالبان في ألمانيا الغربية يجريان رحلة إلى البلدان الإسكندينافية عندما عُثر عليهما في مساحة للتخييم في الهواء الطلق على السفينة، مع إصابات بالغة في الرأس، وقد توفي كلاوس شيلكله عند نقله إلى المستشفى.

المتهم الدنماركي -بالبدلة الزرقاء- قبل إعلان براءته (مواقع التواصل)

وحكمت المحكمة على الدولة الفنلندية بدفع تعويض للمتهم عن المحاكمة بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف يورو.

وفي بداية الجلسات، نقل المدعون العامون عن شهود أن هيمله تباهى بأنه “نجح في الإفلات من التوقيف إثر ارتكابه جريمة قتل”.

لكن وكلاء الدفاع قالوا إن هذه التصريحات لا تعكس حقيقة ما حصل وقد أدلى بها الدنماركي بهدف إخافة الناس، وبينهم زوجته السابقة، واختبار إخلاصهم له.

وبعدما استجوبت جميع الأشخاص الموجودين على سفينة (فايكينغ سالي) -لدى وصولهم إلى توركو سنة 1987- لم تنجح الشرطة في كشف ملابسات القضية، ويعود ذلك لنقص في ملفات الركاب وفي أدلة الحمض النووي وكاميرات المراقبة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت السلطات أنها تعرفت على مشتبه به بعدما تلقت معلومات جديدة سنة 2016.