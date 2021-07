بعد التوصل لتسوية.. محكمة مصرية ترفع الحجز التحفظي عن الناقلة “إيفر غيفن”

أصدرت محكمة الإسماعيلية في مصر، اليوم الثلاثاء، قرارًا قضائيًا برفع الحجز عن سفينة (إيفر غيفن) المحتجزة لدى السلطات المصرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة قررت رفع الحجز عن السفينة الجانحة، ما يسمح بتحرك السفينة، بدءًا من غد الأربعاء، إلى أي وجهة تريدها وذلك بعد التوصل إلى تسوية ودية بين الهيئة والشركة المالكة.

والأحد، أعلن ممثل عن ملاك السفينة (إيفر غيفن) التوصل إلى حل رسمي مع هيئة قناة السويس المصرية بشأن أزمة جنوحها قبل أشهر، فيما قالت الهيئة إنه سيتم إطلاق سراح السفينة، الأربعاء.

The Ever Given ship that blocked #Egypt 's Suez Canal in March is said to be released this week, after the authority that manages the vital waterway said that a deal was reached with its Japanese owners @joinsumit brings you the details pic.twitter.com/9QrJ4sWRBC

والجمعة الماضية، توقع مهاب مميش -مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس- في تصريحات متلفزة أن السفينة (إيفر غيفن) ستصل إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، جنحت السفينة (إيفر غيفن) العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

Egypt has finalised a deal with the Japanese company, Ever Given for compensation over the 7-day blockage of the Suez Canal by their ship.

The ship has been released by the Egyptian authorities, after it spent 106 days in the country.

Egypt demanded a $916 million compensation. pic.twitter.com/AWqkjWapGD

