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اعتقال مسلمة وسط برمنغهام لهتافها “فلسطين حرة”(فيديو)

لحظة اعتقال إحدى ناشطات حركة "فلسطين أكشن" بعد مشاركتها في مظاهر لمناصرة القضية الفلسطينية (مواقع التواصل)
لحظة اعتقال إحدى ناشطات حركة "فلسطين أكشن" بعد مشاركتها في مظاهر لمناصرة القضية الفلسطينية (مواقع التواصل)
6/7/2021-|آخر تحديث: 6/7/202107:00 PM (مكة المكرمة)

اعتقلت الشرطة البريطانية أمس الإثنين، سيدة مسلمة بمدينة برمنغهام البريطانية على خلفية هتافها “فلسطين حرة” وسط الشارع خلال احتجاج  ناشطات أمام مصنع لتوريد الطائرات المُسيرة لإسرائيل.

وكشفت مقاطع فيديو تم نشرها على حساب “فلسطين أكشن” على موقع تويتر لحظة اعتقال السيدة من قبل رجال الشركة وهي ترتدي لباسها الإسلامي.

وقالت السيدة موجهة كلامها لعضوين من رجال الشرطة لحظة اعتقالها “حتى الآن لا أعرف ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟”

كانت الشرطة قد وضعت حواجز لمنع تقدم أي من المتضامنين والمؤيدين لإغلاق أحد فروع شركة “البيت” لتوريد الأسلحة والطائرات المُسيرة لإسرائيل، واعتقلت السيدة على خلفية هتافها وسط الطريق العام.

وتظاهر أعضاء  حركة “فلسطين أكشن” ضد اعتقال الناشطة، منادين بإطلاق سراحها طالما هي لم ترتكب أي جريمة سوى أنها تظاهرت بصورة سليمة في الشارع، في حين يتم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب  في إسرائيل.

وأعلنت حركة “فلسطين أكشن” أن الشرطة أطلقت سراح السيدة عقب تعهدها بعدم الانخراط في هذا النشاط من التظاهر بعد أن وضعوها في مركبة الشرطة وأبعدوها عن موقع الاعتقال.

يذكر أن “فلسطين أكشن” هي شبكة احتجاج مؤيدة للفلسطينيين تستخدم أساليب العمل المباشر لإغلاق وتعطيل تجارة الأسلحة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات.

وتستهدف المجموعة العمليات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي توفر الأسلحة المستخدمة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونظمت المجموعة خلال الأسابيع القليلة الماضية وقفات احتجاجية وعمليات اقتحام للشركات البريطانية التي تقوم بتصنيع الأسلحة والطائرات وتصدرها لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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