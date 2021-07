اعتقال مسلمة وسط برمنغهام لهتافها “فلسطين حرة”(فيديو)

اعتقلت الشرطة البريطانية أمس الإثنين، سيدة مسلمة بمدينة برمنغهام البريطانية على خلفية هتافها “فلسطين حرة” وسط الشارع خلال احتجاج ناشطات أمام مصنع لتوريد الطائرات المُسيرة لإسرائيل.

وكشفت مقاطع فيديو تم نشرها على حساب “فلسطين أكشن” على موقع تويتر لحظة اعتقال السيدة من قبل رجال الشركة وهي ترتدي لباسها الإسلامي.

UPDATE: I have been provided more footage of the Muslim sister who was allegedly arrested after saying 'Free Palestine' while observing today's @Pal_action action in #Birmingham.

I have yet to figure out what crime was committed.. @brumpolice #Elbit #FreePalestine #Palestine pic.twitter.com/x7LDdRd3Ne

— Robert Carter (@Bob_cart124) July 5, 2021