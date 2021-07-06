اعتقال مسلمة وسط برمنغهام لهتافها “فلسطين حرة”(فيديو)

اعتقلت الشرطة البريطانية أمس الإثنين، سيدة مسلمة بمدينة برمنغهام البريطانية على خلفية هتافها “فلسطين حرة” وسط الشارع خلال احتجاج ناشطات أمام مصنع لتوريد الطائرات المُسيرة لإسرائيل.

وكشفت مقاطع فيديو تم نشرها على حساب “فلسطين أكشن” على موقع تويتر لحظة اعتقال السيدة من قبل رجال الشركة وهي ترتدي لباسها الإسلامي.

UPDATE: I have been provided more footage of the Muslim sister who was allegedly arrested after saying 'Free Palestine' while observing today's @Pal_action action in #Birmingham. I have yet to figure out what crime was committed.. @brumpolice #Elbit #FreePalestine #Palestine pic.twitter.com/x7LDdRd3Ne — Robert Carter (@Bob_cart124) July 5, 2021

وقالت السيدة موجهة كلامها لعضوين من رجال الشرطة لحظة اعتقالها “حتى الآن لا أعرف ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟”

كانت الشرطة قد وضعت حواجز لمنع تقدم أي من المتضامنين والمؤيدين لإغلاق أحد فروع شركة “البيت” لتوريد الأسلحة والطائرات المُسيرة لإسرائيل، واعتقلت السيدة على خلفية هتافها وسط الطريق العام.

Footage filmed of the arrest by the @Pal_action activists atop building with ties to #Elbit Systems arms manufacture in #Birmingham. The hijabi was clearly behind police lines when arrested – for what crime, I do not know… #ElbitSystems #Palestine pic.twitter.com/AUbNsDTXoT — Robert Carter (@Bob_cart124) July 5, 2021

وتظاهر أعضاء حركة “فلسطين أكشن” ضد اعتقال الناشطة، منادين بإطلاق سراحها طالما هي لم ترتكب أي جريمة سوى أنها تظاهرت بصورة سليمة في الشارع، في حين يتم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في إسرائيل.

وأعلنت حركة “فلسطين أكشن” أن الشرطة أطلقت سراح السيدة عقب تعهدها بعدم الانخراط في هذا النشاط من التظاهر بعد أن وضعوها في مركبة الشرطة وأبعدوها عن موقع الاعتقال.

يذكر أن “فلسطين أكشن” هي شبكة احتجاج مؤيدة للفلسطينيين تستخدم أساليب العمل المباشر لإغلاق وتعطيل تجارة الأسلحة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات.

وتستهدف المجموعة العمليات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي توفر الأسلحة المستخدمة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونظمت المجموعة خلال الأسابيع القليلة الماضية وقفات احتجاجية وعمليات اقتحام للشركات البريطانية التي تقوم بتصنيع الأسلحة والطائرات وتصدرها لإسرائيل.