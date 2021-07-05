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“جيش الكعب العالي”.. صور مجندات تشعل موجة غضب وسخرية في أوكرانيا

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية الجمعة لعرض عسكري بالكعب العالي (غيتي)
صورة نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية الجمعة لعرض عسكري بالكعب العالي (غيتي)
5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202104:12 PM (مكة المكرمة)

وجدت السلطات الأوكرانية نفسها هدفا لموجة عاتية من الغضب والسخرية بعد أن أظهرت صور رسمية مجندات يتدربن في عرض عسكري بينما يرتدين أحذية ذات كعب عالٍ.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الجمعة صورًا لمجندات من النساء يرتدين أحذية سوداء متوسطة الكعب، وذلك في إطار استعداد أوكرانيا لتنظيم عرض عسكري الشهر المقبل احتفالًا بمرور 30 عامًا على الاستقلال في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي.

ونقل موقع المعلومات بوزارة الدفاع عن المتدربة ايفانا ميدفيد قولها “اليوم ولأول مرة يتم التدريب بأحذية ذات كعب عالٍ”، مضيفة “الأمر أصعب قليلًا من التدرب بأحذية الجيش لكننا نحاول”.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل واحتجاجات في البرلمان، وظهر عدد من عضوات البرلمان ومعهن أزواج من الأحذية ذات الكعب العالي داخل المجلس وشجعن وزير الدفاع على ارتداء الكعب العالي في العرض.

وقالت النائبة إينا سوفسون “من الصعب تخيل فكرة أكثر سخافة وضررًا”، مضيفة أن النساء المجندات في أوكرانيا -مثل الرجال- يخاطرن بحياتهن و”لا يستحقون السخرية”.

وقالت نائبة رئيس البرلمان أولينا كوندراتيوك إن السلطات ينبغي أن تعتذر علنًا عن “إذلال” النساء وأن تجري تحقيقًا حول الأمر.

يشار إلى أن أكثر من 31 ألف امرأة تخدم حاليًا في القوات المسلحة الأوكرانية، بينهن أكثر من 4 آلاف برتبة ضابط، وشاركت 13 ألف منهن في القتال ضد الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي البلاد منذ اندلاع النزاع المسلح الدامي في 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان

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