“جيش الكعب العالي”.. صور مجندات تشعل موجة غضب وسخرية في أوكرانيا

وجدت السلطات الأوكرانية نفسها هدفا لموجة عاتية من الغضب والسخرية بعد أن أظهرت صور رسمية مجندات يتدربن في عرض عسكري بينما يرتدين أحذية ذات كعب عالٍ.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الجمعة صورًا لمجندات من النساء يرتدين أحذية سوداء متوسطة الكعب، وذلك في إطار استعداد أوكرانيا لتنظيم عرض عسكري الشهر المقبل احتفالًا بمرور 30 عامًا على الاستقلال في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي.

Deputies of the European Solidarity party presented 👠heels to defense Minister Andrii Taran.

Thus, they expressed their indignation that for this year's parade before the 🇺🇦 Independence Day, cadet girls are trained to military walk in heels.@IKlympush #Ukraine pic.twitter.com/fHQw6LLP5b — Promote Ukraine (@PromoteUkraine) July 2, 2021

ونقل موقع المعلومات بوزارة الدفاع عن المتدربة ايفانا ميدفيد قولها “اليوم ولأول مرة يتم التدريب بأحذية ذات كعب عالٍ”، مضيفة “الأمر أصعب قليلًا من التدرب بأحذية الجيش لكننا نحاول”.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل واحتجاجات في البرلمان، وظهر عدد من عضوات البرلمان ومعهن أزواج من الأحذية ذات الكعب العالي داخل المجلس وشجعن وزير الدفاع على ارتداء الكعب العالي في العرض.

وقالت النائبة إينا سوفسون “من الصعب تخيل فكرة أكثر سخافة وضررًا”، مضيفة أن النساء المجندات في أوكرانيا -مثل الرجال- يخاطرن بحياتهن و”لا يستحقون السخرية”.

وقالت نائبة رئيس البرلمان أولينا كوندراتيوك إن السلطات ينبغي أن تعتذر علنًا عن “إذلال” النساء وأن تجري تحقيقًا حول الأمر.

يشار إلى أن أكثر من 31 ألف امرأة تخدم حاليًا في القوات المسلحة الأوكرانية، بينهن أكثر من 4 آلاف برتبة ضابط، وشاركت 13 ألف منهن في القتال ضد الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي البلاد منذ اندلاع النزاع المسلح الدامي في 2014.

“Walking in the heat on our roads, the military risks injury, damage to shins, ligaments and even rubbing their feet,” opposition MP Inna Sovsun wrote on FB. “Why? To bring to life someone’s stereotypes about the only role of a woman as a beautiful doll?” https://t.co/YiT5gCbKgO — Valerie Hopkins (@VALERIEin140) July 3, 2021

Lady soldiers where heals! I thought when I first saw this picture that it was the beginning of a trans militia movement! Yikes! https://t.co/3YUF2XEWJV — Jeffrey James (@jeffreyjamestv) July 5, 2021