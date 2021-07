مصر.. مطالبات بالإفراج عن علا القرضاوي بعد حبسها احتياطيا لأربع سنوات (فيديو)

قال المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي إنه تقدم بطلب للنيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي بعد مرور سنتين كاملتين على حبسها على ذمة القضية الجديدة وفقا لصريح نص القانون المصري.

وبذلك تكون السيدة علا قضت إجماليا 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتين مختلفتين، وينص القانون المصري على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وأعرب ناشطون وحقوقيون عن تضامنهم مع علا القرضاوي وغرّد الحقوقي جمال عيد قائلا “أن يكون لديك نائب عام لا يعني بالضرورة أن لديك عدالة. مرور 4 سنوات على حبس علا القرضاوي دون إفراج أو محاكمة. فاكرين متهمي الاغتصاب في فيرمونت المفرج عنهم بعد أشهر قليلة؟”

وكتبت عبير الجوهري “4 سنين احتياط لا بيحولها محكمة عشان يحاكمها ولا بيحفظ القضية عشان يخرجها. علا القرضاوي بنت يوسف القرضاوي سيدة كبيرة وجدة عندها أحفاد. لكن الغل والانتقام والفجر في الخصومة لا يفهمون”.

وغردت جهاد فاضل “بالمناسبة يا حضرة الضابط هو حضرتك حابس علا القرضاوي ليه؟ بقالها أكثر من سنتين بتعمل إيه في سجونك بدون أي اتهام حقيقي؟ هو حضرتك مش لاقي حاجة أهم تعملها”؟

وعلقت عالية غنيم “والمحزن كمان إن الحجز انفرادي ودي عقوبة ثانية فوق الحبس، وزوجها كمان المهندس حسام محبوس”.

وكتبت حنان إبراهيم “علا القرضاوي يتجدد لها الحبس فوق المدة القانونية لأنها بنت القرضاوي. عائشة الشاطر محبوسة احتياطيا على ذمة اللا قضية وتموت كل يوم وذنبها إنها بنت (خيرت) الشاطر. هدى عبد المنعم فوق 60 سنة ومحبوسة احتياطيا بدون تهم وتموت”.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت في 30 يونيو/حزيران 2017 السيدة علا القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف، واتهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ويجدد حبسهما دوريا منذ ذلك التاريخ خلافًا للقانون المصري.

4 YEARS.

Today marks 4 years since Ola & Hosam were #arbitrarily #detained in #Egypt. 4 years later, Ola and Hosam remain in #pretrial #detention and have not been charged with anything.

Ola & Hosam are being held #hostages by Egypt for #geopolitical reasons.#FreeOlaAndHosam pic.twitter.com/GBPbiVJlgy

— Free Ola and Hosam (@FreeOlaandHosam) June 30, 2021