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محطما رقمه القياسي.. أمريكي يلتهم 76 شطيرة “هوت دوغ” في 10 دقائق (فيديو)

تفوق جوي تشيسنات على أقرب منافسيه بفارق 26 شطيرة إضافية (أسوشيتد برس)
تفوق جوي تشيسنات على أقرب منافسيه بفارق 26 شطيرة إضافية (أسوشيتد برس)
5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202111:32 AM (مكة المكرمة)

تمكن أمريكي متمرس في الأكل السريع، أمس الأحد، من التهام 76 شطيرة (هوت دوغ) في 10 دقائق محطمًا رقمه القياسي خلال مسابقة “ناثان” الدولية الشهيرة لتناول هذه الأطعمة في نيويورك.

وتفوق الأمريكي جوي تشيسنات، صاحب التصنيف الأعلى عالميًا في مسابقات تناول الـ (هوت دوغ)، على أقرب منافسيه بفارق 26 شطيرة إضافية.

كما حطّم الرقم القياسي السابق الذي حققه شخصيًا في اليوم الوطني الأمريكي في الرابع من يوليو/تموز العام الماضي حين التهم 75 شطيرة.

وقال تشيسنات لمحطة “إي إس بي إن” إنه شعر بالارتياح، وذلك خلال الحدث الذي أقيم بحضور جمهور مجددًا بعد تنظيمه العام الماضي من دون متفرجين بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف “حتى لو كنت غير مرتاح، فإن رؤية الجميع يهتفون لي ويحمسونني جعلتني أشعر أنني بحالة جيدة”.

وبسبب استمرار القيود المرتبطة بالجائحة، لم تقم المسابقة هذا العام في موقعها التقليدي خارج متجر ناثان للهوت دوغ في كوني آيلاند في بروكلين، لكنها أقيمت في ملعب مجاور لرياضة البيسبول بحضور 5 آلاف متفرج.

وفاز تشيسنات بـ 14 من آخر 15 مسابقة التهام (هوت دوغ) منذ أن هزم حامل اللقب ست مرات الياباني تاكيرو كوباياشي في عام 2007. وكانت هزيمة تشيسنات الوحيدة أمام مات ستوني عام 2015.

كذلك التهمت ميشيل ليسكو 30 شطيرة (هوت دوغ) وثلاثة أرباع شطيرة لتفوز بلقب هذه المسابقة لدى السيدات متقدمة على سارة رودريغيز.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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