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مليحة أفنان.. غوغل يحتفي بصاحبة “اللوحات المكتوبة” فمن تكون؟

الرسامة الفلسطينية مليحة أفنان (مواقع التواصل)
الرسامة الفلسطينية مليحة أفنان (مواقع التواصل)
5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202103:07 PM (مكة المكرمة)

احتفى محرك البحث الشهير (غوغل) اليوم الإثنين بالفنانة التشكيلية الفلسطينية المولد “مليحة أفنان” والتي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها واحدة من أهم فناني الشرق الأوسط في القرن العشرين.

ويظهر رسم إبداعي لوجه الفنانة الفلسطينية على محرك بحث غوغل الرئيسي في عدة دول عربية مثل مصر والسعودية والمغرب وتونس وليبيا والعراق وعمان وغيرها.

وذكرت غوغل أن مليحة تشتهر بما وصفته بـ “اللوحات المكتوبة” التي تستكشف وسائطها المختلطة موضوعات مثل النفي والتهجير مع الاعتراف بالصراعات في الشرق الأوسط وتأثير تراثها الثقافي.

غير أن الاحتفال بالفنانة الفلسطينية لم يكن بسبب ذكرى مولدها ولكن لعرض معهد الفنون المعاصرة في ميلانو قطعة لها ترجع لعام 1979 بعنوان “Wartorn” في معرض جماعي افتراضي بعنوان “تناسق الهشاشة”، والذي انتهى في مثل هذا اليوم من عام 2020.

ولدت مليحة أفنان في مدينة حيفا بفلسطين في 24 مارس/آذار 1935، قبل أن تلجأ عائلتها بعد الحرب إلى بيروت عام 1949. وكانت أفنان مفتونة باللغة المكتوبة عندما كانت طفلة وتملأ الصفحات بالنصوص والأرقام الخيالية، مما طور لديها أسلوبًا لافتًا للنظر للخط التجريدي.

انتقلت أفنان إلى الولايات المتحدة عام 1956 لمتابعة حلمها في أن تصبح فنانة، وحصلت على ماجستير الفنون الجميلة من جامعة جورج واشنطن عام 1963.

وبسبب إدخالها للخط العربي والفارسي في أعمالها الفنية قدمها أحد معلميها لفنان الخط الأمريكي مارك توبي الذي أصبح معلما لها وسهل لها معرضها الفردي الأوربي الأول في عام 1971، والذي يعد نقطة تحول في مسيرة مليحة المهنية التي استمرت لأكثر من 50 عامًا.

وفي عام 1974 عادت مليحة إلى بيروت، لكن الحرب الأهلية أجبرتها على الانتقال إلى باريس قبل أن تستقر في لندن عام 1997 وتوفيت هناك في 6 يناير/كانون الثاني 2016.

واليوم، تُعرض أعمال مليحة أفنان في صالات العرض في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي العديد من المتاحف الأوربية، وفي متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

بعض الأعمال نشرها غوغل دودل للفنانة الفلسطينية الراحلة
المصدر : الجزيرة مباشر + غوغل

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