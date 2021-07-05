زراعة الأعضاء.. من الأهم المتبرع أم المتلقي؟ “مع الحكيم” يجيب (فيديو)

يمر أكثر من عام ونصف على بدء تفشي جائحة كورونا وتقترب الحياة من العودة إلى طبيعتها لاسيّما في ظل استئناف عمل المطاعم ومراكز التسوق، بيد أن هذه النشاطات يصاحبها وجوب ارتداء الكمامات.
مع التقدم الطبي وحدوث طفرات عالمية في زراعة الأعضاء أصبح بإمكان المريض أن يعيش فترة أطول وبصحة أفضل، كما أصبح هناك فرصة للمصابين بأمراض مزمنة بأن يعيشوا حياة طبيعية.
وفي حالات كثيرة، تعمل زراعة الأعضاء على تحسين نوعية حياة المريض مثل الاستغناء عن عمليات الغسيل الكلوي أو التحرر من أجهزة التنفس الاصطناعية أو استعادة البصر من خلال زراعة القرنية.
لكن يبقى السؤال “من الأهم في عملية زراعة الأعضاء: المتبرع أم المتلقي؟”. يقول الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء إن الأطباء يولون الأهمية لحياة كلا من المتبرع والمتلقي، على حد سواء.
وأوضح لبرنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر، أن هناك بعض الامتيازات التي تخص بها الدوحة المتبرعين في إطار برنامج تشجيع التبرع بالأعضاء، إذ تمنح دولة قطر للمتبرع:
وهناك أيضًا بعض الأشخاص على استعداد للتبرع لمرضى لا يعرفونهم، وذكر المسلماني نوعان من المتبرعين:
وفي حالة المتبرعين المتوفين دماغيًا في حوادث السير وغيرها يتم تعويض عائلة المتوفى بملغ مالي بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.