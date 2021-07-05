الخرطوم: قضية سد النهضة “سياسية”.. وآبي أحمد: علينا مواجهة تهديدات مصر والسودان (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن سد النهضة سيساعد إثيوبيا ومصر والسودان وسيعزز فرص السلام بالمنطقة، بينما حذر وزير الري السوداني ياسر عباس من أن قضية السد تعقدت وباتت سياسية.

وخلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، قال آبي أحمد إن بلاده لا تريد إلحاق الضرر بجيرانها ولكن عليها مواجهة التهديدات التي تتعرض لها من مصر والسودان.

وأضاف أن هدف بلاده من سد النهضة هو تلبية حاجتها من الكهرباء فقط دون تشكيل أي تهديد على دولتي المصب فضلًا عن إحلال سلام وازدهار دائمين للمنطقة.

وأشار إلى أن مبادرته الخضراء -التي تشمل زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا- يمكن أن تساعد مصر والسودان في الحصول على مياه أكثر مما تحصلان عليه حاليًا”.

وأوضح قائلًا “مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي، والذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة”.

وأكد رئيس الوزراء أن بلاده “ليس لديها نية لإيذاء الآخرين، بل تطمح بدلاً من ذلك إلى تحقيق تنمية مشتركة عن طريق التعاون”، داعيًا دول العالم إلى بذل مزيد من الجهود لإيجاد حل دائم للخلاف حول ملء السد من أجل الشروع في مسارات التنمية دون إضاعة الوقت.

يأتي ذلك بينما وصف وزير الري السوداني ياسر عباس قضية السد المعقدة بأنها سياسية أكثر من كونها فنية، مؤكدًا أن السودان لن يدخل في أي جولة مفاوضات بشأن سد النهضة ما لم تتغير منهجية التفاوض ومنح دور أكبر للخبراء والمراقبين.

وشدد الوزير السوداني على أن الخرطوم ترفض بشكل قاطع مناقشة حصص المياه من خلال المفاوضات لأنها مخصصة لمناقشة تعبئة وتشغيل السد، محذرًا من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى “أضرار وكوارث” إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني.

وأكد الوزير أن السودان اتخذ احتياطات فنية لتقليل آثار التعبئة الأحادية، التي اتخذت إثيوبيا قرارا بتنفيذها بالفعل في يوليو/تموز الجاري.

وتوجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى نيويورك، وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة يوم الخميس المقبل.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت أمس الأحد رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة سد النهضة، بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الخميس المقبل جلسة بشأن سد النهضة، هي الثانية من نوعها بعد الأولى قبل عام انتهت بِحثّ الأطراف على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

وخلال السنوات العشر الماضية، عُقدت عشرات الجولات التفاوضية بين إثيوبيا والسودان ومصر دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مع تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر المفاوضات.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، بعد نحو عام على الملء الأول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.