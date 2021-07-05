إسرائيل تقمع العشرات بسجن عوفر.. والأسير الغضنفر يمتنع عن شرب الماء (فيديو)

اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية (درور واليمّاز) إضافة إلى وحدة من إدارة سجن عوفر الإسرائيلي صباح اليوم أكبر قسم في السجن وشرعت بقمع الأسرى ونقلهم إلى قسم آخر وسط حالة من التوتر الشديد في كافة أقسام الأسرى.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإنه يقبع 120 أسيرًا في قسم 21 تعرضوا للقمع اليوم ونقلهم إلى قسم 1 بنفس السجن.

وفي الأثناء صعّد الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من إضرابه عن الطعام المستمر منذ 62 يوما على التوالي بامتناعه عن شرب الماء كخطوة احتجاجية إزاء استمرار تعنت سلطات الاحتلال معه والتنكر لمطلبه.

وكان الأسير قد طلب نقله إلى أحد المستشفيات الفلسطينية بعد أن أصدرت نيابة الاحتلال قرارًا بتعليق اعتقاله الإداري حيث لا يزال محتجزا داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي.

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان وقال إنه يعاني من خدران بالأطراف ومن نقصٍ حاد في كمية السوائل، ما قد يشكل تهديدا حقيقيا لتلف في وظائف أعضائه الحيوية، وقد يؤدي ذلك إلى الشلل أو إلى أن يرتقي شهيداً بشكل مفاجئ نظراً للانتكاسات الصحية وحالات الغيبوبة المتكررة التي يتعرض لها.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لشقيقة الأسير الفلسطيني أثناء وجودها بجانبه في المستشفى قالت فيه إن شقيقها يعشق الحياة ولا يريد الموت ولكنه يرفض سياسة الاعتقال الإداري بدون تهم ولا أدلة.

بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من 60 يومًا… الأسير الفلسطيني #الغضنفر_أبوعطوان يعلن إضرابه عن المياه #الحرية_للغضنفر pic.twitter.com/e3X7ppFxuK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2021

وتواصل تفاعل المدونين مع قضية الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام والماء بالكامل الآن وكان وسم (#الحرية_للغضنفر) من بين الأعلى تداولا على تويتر في عدة بلدان عربية.

ونشر المطرب الفلسطيني محمد عساف صورة للأسير وهو يحمل رسالة يعلن فيها إضرابه عن الماء وعلق عليها قائلا “فلتسمع كل الدنيا فلتسمع”.

وكتبت مريم “61 يوما، لم يقو على الكلام، خانه جسده النحيل، فقد صحته، حياته تتلاشى على مرأى ومسمع العالم أجمع. أرسل صوته عبر رسالة وختمها الشهيد مع وقف التنفيذ. يا أحرار العالم الغضنفر أضرب عن شرب الماء”.

وغردت هيا الرحمي “لا أعلم ماذا أقول. لا أعلم كيف أعبر عن مشاعري وعن غضبي وحزني عما يعانيه أبطالنا في سجون الاحتلال. الأسير الغضنفر أبو عطوان تعرض للاعتقال الإداري فقرر محاربته بإضراب عن طعام وشراب. أنقذوا أسرانا في سجون الاحتلال”.