مصر.. مصلحة السجون تنفّذ حكم الإعدام بحق طالب جامعي و68 على القائمة

نفذت مصلحة السجون في مصر، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام في طالب كلية الهندسة معتز مصطفى حسن (25 عامًا) وذلك في سجن الاستئناف بالقاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد أصدرت، في 14 من يونيو/حزيران الماضي، حكمًا نهائيًا بإعدامه في القضية رقم 17350 لسنة 2019 جنايات أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ “محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق”.

ووفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن وزارة الداخلية المصرية قد تواصلت مع أسرة الطالب وأبلغتهم بتنفيذ حكم الإعدام فيه وأن بإمكانهم استلام جثمانه من مشرحة زينهم بالعاصمة.

مصر: قامت مصلحة السجون اليوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق الطالب بكلية هندسة "معتز مصطفى حسن" 25 عامًا. وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت في 14 يونيو 2020 حكمًا نهائيًا بإعدامه في القضية رقم 17350 لسنة 2019 جنايات أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق" pic.twitter.com/l24AphnG5b — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) July 4, 2021

وتفاعل عدد من الناشطين على منصات التواصل مع خبر إعدام طالب الهندسة، وتخوَّف بعضهم من تنفيذ أحكام إعدام صدرت مؤخرًا أحكام باتة فيها.

⛔ الإجرام مستمر..وإعدام برىء جديد

تنفيذ حكم الإعدام في المعتقل السياسى

الطالب / معتز مصطفى حسن

فجر اليوم 4 يوليو 2021

في سجن الإستئناف بالقاهرة#الحريه_لفلان_الفلاني pic.twitter.com/9MsY93faIu — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 4, 2021

نفذت السلطات المصرية صباح اليوم حكم الإعدام في/ معتز مصطفى حسن كامل- طالب كلية الهندسة

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى قضت في 14 يونيو 2020 بالإعدام شنقا علي 3 متهمين والمؤبد لـ 8 آخرين في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندريةhttps://t.co/BSb0gBG0MD pic.twitter.com/cveL1V1XxS — Najda (@Najda_H_R) July 4, 2021

قيام مصلحة السجون بتنفيذ حكم الاعدام بحق المعارض المصري معتز مصطفى حسن، المتهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية وبعدين فيكي يابلد اه وألف اه…. pic.twitter.com/2sr8ZZoHHN — طلعت زمان & Talaat Zaman (@TalatWbas) July 4, 2021

عاجل | تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل #معتز_مصطفى_حسن الطالب بكلية الهندسة والمتهم في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية "مصطفى النمر"

يذكر ان " معتز " تعرض لتعذيب مروع عند اعتقاله، وصل حد التهديد باغتصاب أمه وأخته أمام عينيه والتنكيل بهم،لإجباره على الاعتراف بالجريمة. pic.twitter.com/MO1nWVanLJ — محمد توفيق (@PdqHTIzwgggECIu) July 4, 2021

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان 69 شخصًا على قوائم الإعدام في مصر، من بينهم طالب الهندسة الذي نُفذ فيه الحكم صباح اليوم، ما يعني أن 68 شخصا ينتظرون المصير ذاته.

ومطلع الشهر الجاري، انتهت المهلة التي تسمح للرئيس المصري بإصدار قرار بالعفو أو التخفيف لأحكام الإعدام التي صدرت قبل أسبوعين بحق عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وخشية تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 شخصًا بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين، طالب المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية -في رسالة موجهة لإدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس- بالعمل على وقف الإعدامات الجماعية الجائرة في مصر.

وطالبت الرسالة بايدن والكونغرس الأمريكي بإدانة أحكام الإعدام المناهضة للديمقراطية وحجب جميع أشكال الدعم المالي والسياسي عن النظام المصري حتى إلغاء تلك الأحكام وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

انقضاء المهلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للرئيس المصري من أجل تخفيف أحكام الإعدام في قضية "اعتصام رابعة" pic.twitter.com/RhVJxN8Eru — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2021

يأتي ذلك بعدما قضت محكمة النقض المصرية، في 14 من يونيو/حزيران الماضي بتأييد حكم الإعدام بحق 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية فض رابعة”، منهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم.

وحينها، قالت سارة واتسون الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لمنظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) إن تأييد محكمة النقض المصرية للأحكام الصادرة في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين يوضح للجميع أن الأمر يتعلق “بقرار شنيع لمحكمة مصرية أصدرت أحكامها بدافع سياسي، وأن هدفها هو الانتقام من قيادات جماعة الإخوان المسلمين”.

"المحاكمات تمت بدافع سياسي للانتقام من الإخوان والأحكام غير مرتبطة بأي جرائم حقيقية".. مديرة منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" تتحدث عن تداعيات تأييد محكمة النقض المصرية لحكم الإعدام بحق 12 متهما في قضية فض رابعة pic.twitter.com/LFu7lwmWbz — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 14, 2021

وأشار أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، الأسبوع الماضي، إلى إن اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام بالدول العربية بدأت التواصل مع منظمات دولية من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا في مصر، مضيفًا أنها تضم عددا من السياسيين والحقوقيين ممن لديهم موقف معارض لأحكام الإعدام في المنطقة العربية.