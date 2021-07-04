“جنى الصياد” تتصدر تويتر في مصر بعد نداء بشأن مرض نادر تحدث عنه السيسي (فيديو)

“جنى الصياد” طفلة مصرية تعاني من مرض الضمور العضلي الشوكي (SMA) وأصبح اسمها ضمن الوسوم الأعلى تداولا على موقع تويتر مصر خلال اليومين الماضيين، فما قصتها؟

سجلت جنى (11 عامًا) مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، ناشدت فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير العلاج لها ولكل الأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون مثلها من هذا المرض الخطير الذي يتكلف علاجه ملايين الدولارات.

وكان السيسي قد أعلن الأربعاء الماضي عن بدء الدولة بتوفير العلاج للأطفال حديثي الولادة المصابين بمرض الضمور العضلي الشوكي ولمن لم تتجاوز أعمارهم العامين.

تقول جنى إن حالة الأطفال المصابين بهذا المرض المميت تتدهور بمرور الشهور والسنوات، إذ يعانون من مشكلات في التنفس وتقلص في العمود الفقري وغيرها من الأعراض التي تجعل حياتهم صعبة للغاية.

ووجهت جنى حديثها للسيسي قائلة “بطلب من سيادة الرئيس توفير العلاج للأطفال الأكثر من عامين لأننا نعيش حياتنا بشكل صعب ونتمنى أن نعيش بشكل أفضل”.

وعبر منشور حظي برواج كبير، ذكرت والدة جنى أن ابنتها شخصت بالمرض في الثانية من عمرها. وربما كان من المفترض أن يقود مرور كل عام جنى لليأس والاستسلام بسبب ضعف عضلات جسمها تدريجيًا، لكنها حاولت أن تتعايش مع الابتلاء فتعلمت السباحة وحازت على بطولات فيها أيضًا، كما أنها متميزة جدًا في دراستها.

جني وكل الحالات اللي أكبر من سنتين حقهم ينعموا بحياة أفضل وأيسر …

عالجوا #جني_الصياد #جني_الصياد pic.twitter.com/aSf5E1yg7J — Dina Elatal (@DinaElatal) July 4, 2021

وأضافت الأم “جنى الفترة دي حالتها بتسوء، العمود الفقري تقوس وبيضغط على الرئة ودا سبب لها ضيق في النفس وأوجاع”، مطالبة الجميع بنشر قضيتها عبر مواقع التواصل لتوفير العلاج لها على نفقة الدولة.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد قد أعلنت أنه سيتم البدء خلال هذه الأسبوع في علاج الحالات المصابة من الأطفال بمرض الضمور العضلي، والتي تبلغ 204 حالات تم تسجيلها حتى الآن، منها 57 حالة تحت سن السنتين، و32 حالة تستدعي العلاج على الفور.

مرض هذا الطفل لا يوجد له علاج إلا في دولة واحدة بالعالم..

تعرفوا على قصته pic.twitter.com/Dd29LM5Bms — AJ+ عربي (@ajplusarabi) February 10, 2018

وجنى هي واحدة من أطفال مصريين آخرين يعانون من هذا المرض ولا يقدر ذووهم تحمل تكاليف علاجه الباهظة، و”محمود” أحد هؤلاء الأطفال ويبلغ من العمر الآن أكثر من 6 أعوام ويعاني هو الآخر من مرض الضمور العضلي من الدرجة الثانية.

ظهرت أعراض المرض على محمود -بحسب والدته- عند عمر 18 شهرًا، لكن الأطباء تحيروا في تشخيص المرض، رغم فحصه لدى 21 طبيبًا، إلى أن طلبَت آخر طبيبة إجراء تحليل جيني فعرفوا من خلاله حقيقة المرض والتشخيص، ودشنت صفحة على فيسبوك أملًا في إيصال صوتها وإيجاد علاج لابنها.

ورغم أن العلاج سيكون هدفه تخفيف معاناة هؤلاء الأطفال وتحسين ظروف معيشتهم إلا أن أهاليهم يقولون إنه من حقهم الحصول على هذا العلاج الذي ستوفره الدولة لغيرهم من الأطفال ممن هم أقل من عمر العامين.

جني الصياد مريضة ضمور عضلي شوكي عمرها ١١ سنه

بنطلب توفير العلاج لكل حالات الضمور العضلي الشوكي لسن اكبر من سنتين#جني_الصياد #عالجو_جني pic.twitter.com/0mQwOIwP04 — Mustafa Amen (@MustafaAmenn) July 3, 2021