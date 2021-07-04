كورونا.. ما هو المتحور “دلتا بلس”؟ وهل تستطيع اللقاحات الحالية مواجهته؟ (فيديو)

قال الدكتور حسان الصواف استشاري أمراض الصدر والعناية المركزة إن المتحور (دلتا بلس) شكل جديد من أشكال المتحور دلتا سريع الانتشار وشديد العدوى والذي يعد أقوى متحورات فيروس كورونا حتى الآن.

وأوضح الدكتور الصواف في لقاء على الجزيرة مباشر، أن الدول هي التي تقوم بإجراء الفحوص الدقيقة لمعرفة أنواع الطفرات، ولكن نحن لا نعلم وضع بقية الدول التي لا تمتلك هذه الإمكانيات لدراسة المتحورات الجديدة، وبالتالي فإن المتحور دلتا غالبًا ما ينتشر في أكثر من 98 دولة.

وأضاف أن المعطيات الأولية للأبحاث تفيد بأن التطعيمات الموجودة حاليًا -وخاصة فايزر ومودرنا وأسترازينيكا- تخفف بعض الشيء من شدة الإصابة بالفيروس ومن الحاجة لدخول المستشفى وحتى من نسبة الإصابة، ولكن الأمر لا يزال في طور الدراسة. وبالتالي نجد أن الدول التي تلقّى نسبة كبيرة من سكانها التطعيم تباطأ عندهم انتشار المرض بصورة كبيرة مثل أمريكا الشمالية وبعض دول الخليج.

وبشأن أسباب ظهور متحورات جديدة كل فترة من كورونا، قال إن هذا الفيروس جديد والمعلومات عنه ما زالت بدائية ولكن يبدو أنه يمتلك قدرة كبيرة جدًا على توليد المتحورات، ويقال إن بعض الأدوية التي استخدمت في بدايات الوباء ساعدت في ظهور هذه المتحورات وانتشارها لتحل محل الفيروسات الأولية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تحذيرًا جديدًا بشأن ضرورة التصدي للطفرات المروعة الجديدة لفيروس كورونا وخاصة المتحور دلتا والذي تحققت المنظمة من انتشاره في 98 دولة على الأقل، ويواصل انتشاره في دول ذات تغطية تطعيم منخفضة وعالية.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية شهدت أوربا ارتفاعًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي بنسبة 10%، والتي كانت على وشك التعافي، وعزت المنظمة هذا الارتفاع إلى تزايد الرحلات والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية.

وأطلقت المنظمة جرس إنذار محذرة من أن معدلات الإصابة بالمتحور دلتا حطمت كل المستويات القياسية خلال الذروات السابقة، وقالت مديرة فرع أفريقيا إن سرعة انتقال العدوى وحجم انتشار الموجة في أفريقيا لا تشبه بشيء مما عرفناه حتى الآن، مطالبة بضرورة التحرك لتعزيز إجراءات الوقاية لتجنب تحول الوضع إلى مأساة.

وفي قارة آسيا أيضًا تعالت صيحات التحذير من انتشار المتحور دلتا بلس وخاصة في الهند والتي تجاوزت 400 ألف وفاة بفيروس كورونا نصفهم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي الأسبوع الماضي أبلغت الأمريكتان عن 1.1 مليون حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 وما يقرب من 300 ألف وفاة، ما يعني 72 مليون إصابة و1.9 مليون وفاة بشكل إجمالي في الأمريكتين منذ بدء الجائحة.