البث الحي
الأخبار|البرازيل

“كيس الجثة يتحرك”.. مراسل صحفي ينقذ حياة بائع بعد إعلان وفاته (فيديو)

لاحظ مراسل كان يغطي الحادث أن كيس الجثة يتحرك من تلقاء نفسه (مواقع التواصل)
لاحظ مراسل كان يغطي الحادث أن كيس الجثة يتحرك من تلقاء نفسه (مواقع التواصل)
4/7/2021-|آخر تحديث: 4/7/202102:04 PM (مكة المكرمة)

في واقعة غريبة من نوعها، أنقذ مراسل صحفي في البرازيل بائعًا متجولًا مسنًا أعلن المسعفون وفاته بعد حادث، وذلك بعدما صوّر كيس الجثة وهو يتحرك.

وشعر رايموندو دا سيلفا (71 عامًا) بوعكة صحية بينما كان يقود دراجته النارية يوم الثلاثاء في مدينة أراغوينا بولاية توكانتينس، فانهار على الطريق وتحطمت دراجته.

وهرع المسعفون إلى موقع الحادث لإنقاذه لكنهم أعلنوا وفاته ووضعوا جثته في حقيبة، تاركين الأمر تحت إشراف الشرطة التي انتظرت وصول الطبيب الشرعي.

وبعد لحظات من ذهابهم، لاحظ الضباط ومراسل كان يغطي الحادث، أن كيس الجثة البلاستيكي يتحرك بشكل طفيف جدًا من تلقاء نفسه.

وقال المراسل غيوفاني بيريرا للموقع الإخباري (جي 1) “عندما وصلت، كانت الحقيبة مغلقة بالفعل”. وفي اللقطات، يمكن رؤية الحقيبة وهي تتحرك، مما أدى إلى إنقاذ الرجل.

قال “فتحوا (رجال الشرطة) الباب ورأيت فقاعة صغيرة من الهواء تخرج من زاوية فمه. أجريت له عملية الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 10 دقائق”. وتابع “كنا في المكان المناسب في الوقت المناسب. أعتقد أنها كانت معجزة”.

وتم استدعاء المسعفين “الخجولين” إلى مكان الحادث ونقلوا الرجل على قيد الحياة إلى المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن حالته الحالية.

وقال المسعفون منذ ذلك الحين إنهم أجروا الإنعاش القلبي الرئوي للرجل عندما تم استدعاؤهم لأول مرة إلى مكان الحادث. ومع ذلك، أعلنوا وفاته “بناءً على التقييم الفني” وقالوا إنهم سينظرون في السجل الطبي للرجل لمحاولة فهم ما حدث.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مع استمرار الانسحاب الأمريكي.. طالبان تواصل السيطرة على مناطق جديدة في أفغانستان

مقاتلون من حركة طالبان شرقي أفغانستان

حنان ترك تتصدر غوغل في مصر بعد ظهورها بالبوركيني (فيديو)

الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك (إنستغرام)

“جنى الصياد” تتصدر تويتر في مصر بعد نداء بشأن مرض نادر تحدث عنه السيسي (فيديو)

الطفلة المصرية جنى الصياد (مواقع التواصل)

إثيوبيا: وقف ملء سد النهضة غير ممكن فنيا.. وقائد عسكري: قواتنا في حالة تأهب قصوى

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا