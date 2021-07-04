حنان ترك تتصدر غوغل في مصر بعد ظهورها بالبوركيني (فيديو)

تصدرت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك محرك بحث غوغل في مصر، اليوم الأحد، بعد نشر أحدث صور ومقاطع فيديو لها بالبوركيني أثناء قضائها لإجازتها الصيفية.

وظهرت حنان في مقطع الفيديو وهي تستمتع بأحد الألعاب المائية مرتدية لباس البحر الذي يغطي كامل الجسد وترتديه كثير من النساء والمعروف باسم (البوركيني)، في خطوة قال البعض إنها للتضامن مع سيدات يتعرضن للمنع من ممارسة السباحة والتنمر بسبب ارتدائه.

ويحتدم الجدل في مصر كل صيف تقريبًا حول (البوركيني) ومدى أحقية بعض النوادي والمنتجعات السياحية في منع السيدات من السباحة بسبب ارتدائهن له.

وعادت هذه القضية إلى الضوء مجددًا، بعدما منعت إحدى القرى السياحية في مصر فتاة محجبة من نزول المسبح لارتدائها ملابس السباحة الخاصة بالمحجبات.

وظهرت الفتاة (دينا هشام) في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار جراء ما تعرضت له من ضغط وتمييز في المعاملة وتساءلت باكية عن سبب منعها من ذلك بسبب الحجاب، ما أثار موجة غضب وتعاطف واسع على منصات التواصل.

وكان آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل “الأخت تريز” من إنتاج عام 2012، إذ أعلنت بعده اعتزالها الفن على الهواء مباشرة من خلال مكالمة هاتفية في برنامج “أنا والعسل”، مع الإعلامي اللبناني نيشان.

وحينها أرجعت حنان سبب اعتزالها إلى الصراع النفسي الذي كانت تعيشه بين التمثيل والحجاب.