تحطم طائرة عسكرية جنوبي الفلبين تقل أكثر من 90 فردا (فيديو)

تحطمت طائرة عسكرية من طراز (C130) تقل أكثر من 90 فردًا بجنوبي الفلبين بعد أن خرجت عن المدرج في أثناء هبوطها، وفقا لما قاله قائد الجيش.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال سيريليتو سوبيجانا إن 40 جنديًا على الأقل أُنقذوا من حادث تحطم الطائرة في جزيرة جولو التي تبعد ألف كيلومتر إلى الجنوب من مانيلا.

#Philippines Plane Crash: C130 Plane of #Philippine Air Force With 85 People Aboard Crashes, 40 People Rescued So Far . #PhilippinesPlaneCrash #planecrash pic.twitter.com/NWfRdokMbA — Prashant Sahu 🇮🇳 (@suryanandannet) July 4, 2021

وأضاف أن الجيش “يبذل قصارى جهده لإطفاء الحريق وإنقاذ الركاب بسلام”، وأشار إلى أن الطائرة كانت تنقل جنودًا عندما خرجت عن المدرج وتحطمت في أثناء “محاولة استعادة طاقتها”.

وأظهرت صورة نشرها تلفزيون (إيه بي إس سي بي إن نيوز) عبر منصاته، الدخان والنيران تتصاعد من الطائرة المحطمة، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد الأدخنة من الطائرة بعد سقوطها.

LOOK: A huge plume of smoke can be seen above the crash site of a Philippine military aircraft in Patikul, Sulu on Sunday. Refresh this page for updates: https://t.co/ei8hUybqCa Photo courtesy of Pondohan TV/Facebook pic.twitter.com/PXjkOJ8fbD — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 4, 2021

وقال قائد محلي لصحيفة نيويورك تايمز إن 17 جثة انتُشلت وتوقع ارتفاع عدد القتلى. وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا لوكالة رويترز إن الطائرة كانت تقل 92 شخصًا بينهم ثلاثة طيارين وطاقم من خمسة أفراد، بحسب تقارير أولية.

وكان العديد من ركاب الطائرة أنهوا حديثًا تدريبًا عسكريًا أساسيًا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب.