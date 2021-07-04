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تحطم طائرة عسكرية جنوبي الفلبين تقل أكثر من 90 فردا (فيديو)

صورة لتصاعد الأدخنة والنيران من الطائرة المحطمة (وسائل إعلام فلبينية)
صورة لتصاعد الأدخنة والنيران من الطائرة المحطمة (وسائل إعلام فلبينية)
4/7/2021-|آخر تحديث: 4/7/202111:31 AM (مكة المكرمة)

تحطمت طائرة عسكرية من طراز (C130) تقل أكثر من 90 فردًا بجنوبي الفلبين بعد أن خرجت عن المدرج في أثناء هبوطها، وفقا لما قاله قائد الجيش.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال سيريليتو سوبيجانا إن 40 جنديًا على الأقل أُنقذوا من حادث تحطم الطائرة في جزيرة جولو التي تبعد ألف كيلومتر إلى الجنوب من مانيلا.

وأضاف أن الجيش “يبذل قصارى جهده لإطفاء الحريق وإنقاذ الركاب بسلام”، وأشار إلى أن الطائرة كانت تنقل جنودًا عندما خرجت عن المدرج وتحطمت في أثناء “محاولة استعادة طاقتها”.

وأظهرت صورة نشرها تلفزيون (إيه بي إس سي بي إن نيوز) عبر منصاته، الدخان والنيران تتصاعد من الطائرة المحطمة، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد الأدخنة من الطائرة بعد سقوطها.

 

وقال قائد محلي لصحيفة نيويورك تايمز إن 17 جثة انتُشلت وتوقع ارتفاع عدد القتلى. وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا لوكالة رويترز إن الطائرة كانت تقل 92 شخصًا بينهم ثلاثة طيارين وطاقم من خمسة أفراد، بحسب تقارير أولية.

وكان العديد من ركاب الطائرة أنهوا حديثًا تدريبًا عسكريًا أساسيًا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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