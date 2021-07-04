العثور على امرأتين تجمدتا حتى الموت في جبال الألب (فيديو)

عثر عمال إنقاذ من “وادي أوستا” شمال غربي إيطاليا على امرأتين تجمدتا حتى الموت في جبال الألب، على ارتفاع أكثر من أربعة آلاف متر على الحدود مع سويسرا.

ونُقل رجل كان مع المرأتين إلى مستشفى سويسري، الليلة الماضية. وكان يعاني انخفاضا في درجة حرارة جسمه وعضة الصقيع.

وكان الثلاثة على جبل “مونتي روزا” الصخري في “بينين البس”، وأعلى قمة له في “دوفورسبيتز” على ارتفاع أكثر من 4630 مترًا فوق سطح البحر.

وقالت خدمات الإنقاذ إنه تم الإبلاغ عن فقدان الأشخاص الثلاثة. وتم الوصول إليهم سيرًا على الأقدام في الليل، وكانت محاولات إسعافهم عديمة الفائدة.

وجعل الطقس السيئ والرياح القوية عملية الإنقاذ أكثر صعوبة، ويمكن لطائرة مروحية أن تهبط فقط مع حلول الليل.