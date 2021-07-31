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بعد سجنه 30 عاما.. براءة أمريكي أدين ظلما بجريمة قتل (فيديو)

كورتيس كروسلاند بعد إطلاق سراحه (مواقع التواصل)
كورتيس كروسلاند بعد إطلاق سراحه (مواقع التواصل)
31/7/2021

أطلقت السلطات الأمريكية سراح مواطن أدين ظلما بارتكاب جريمة قتل، بعدما أمضى أكثر من 3 عقود خلف القضبان.

وأفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، أن كورتيس كروسلاند من ولاية بنسلفانيا قد ثبتت براءته بعدما تراجع الشاهدان الرئيسيان في القضية عن أقوالهم، والتي كانت تشير إلى تورطه في جريمة قتل.

وأعرب كروسلاند (60 عامًا) عن سعادته البالغة قائلا “أخيرًا بعد 30 عاما أو أكثر، وبعد دق جميع الأبواب حتى يسمعني أحدهم، جاء ذلك اليوم أخيرا”.

وعقب إطلاق سراحه، عاد كروسلاند إلى منزله ليجتمع بأبنائه الخمسة وأحفاده البالغ عددهم 32 حفيدا.

وفي 1991، أدين كروسلاند بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، والسرقة وحيازة أداة للجريمة في قضية مقتل صاحب متجر في فيلادلفيا عام 1984.

وجاءت تبرئته بعد شهور من عمل وحدة نزاهة الإدانة -التي أنشأها مكتب المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا لاري كراسنر عام 2018- للتحقيق في مزاعم البراءة والإدانة الخاطئة.

وأفادت وحدة نزاهة الإدانة- في بيان صحفي- أن المستندات التي كان من الممكن أن تساعد في تبرئة كروسلاند كانت موجودة بملفات قسم شرطة فيلادلفيا ومكتب المدعي العام للمدينة منذ بداية القضية.

وأضافت الوحدة أن هذه الوثائق تضمنت معلومات تشكك في مصداقية الشاهدين الرئيسيين للقضية، بالإضافة إلى سجلات الشرطة التي أشارت إلى وجود مشتبه به آخر.

لكن هذه المعلومات حُجبت، وبعد الكشف عنها ثبتت براءته، إذ لم يكن هناك دليل آخر يربط كروسلاند بالجريمة، حسبما أفادت وحدة نزاهة الإدانة في بيان صحفي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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