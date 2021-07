بعد سجنه 30 عاما.. براءة أمريكي أدين ظلما بجريمة قتل (فيديو)

أطلقت السلطات الأمريكية سراح مواطن أدين ظلما بارتكاب جريمة قتل، بعدما أمضى أكثر من 3 عقود خلف القضبان.

وأفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، أن كورتيس كروسلاند من ولاية بنسلفانيا قد ثبتت براءته بعدما تراجع الشاهدان الرئيسيان في القضية عن أقوالهم، والتي كانت تشير إلى تورطه في جريمة قتل.

وأعرب كروسلاند (60 عامًا) عن سعادته البالغة قائلا “أخيرًا بعد 30 عاما أو أكثر، وبعد دق جميع الأبواب حتى يسمعني أحدهم، جاء ذلك اليوم أخيرا”.

وعقب إطلاق سراحه، عاد كروسلاند إلى منزله ليجتمع بأبنائه الخمسة وأحفاده البالغ عددهم 32 حفيدا.

Risheen Crosland was just 2 when his father was wrongfully arrested by Philly cops. “I was told when I was 16 that he would always belong to the state of Pennsylvania. I tried everything I could to get my father out.” Risheen is 36 now. pic.twitter.com/k7PiXQ8hZQ

— Scott Hechinger (@ScottHech) June 28, 2021