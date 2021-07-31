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مصر.. مخاوف من نفاد لقاح كورونا بعد إعلان الصحف تأجيل الجرعة الثانية

سيدات يتلقين الجرعة الأولى من اللقاح في مصر (غيتي)
سيدات يتلقين الجرعة الأولى من اللقاح في مصر (غيتي)
31/7/2021-|آخر تحديث: 31/7/202110:54 PM (مكة المكرمة)

أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قلقهم بعد تأجيل وزارة الصحة موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا من دون تقديم أسباب واضحة لهذا التأجيل.

وعبّر بعضهم عن تخوفهم من أن يكون التأجيل مؤشرًا لنفاد الجرعات الموجودة من لقاح أسترازينكا في مصر، بالرغم من تأكيد الوزارة -في بيان رسمي سابق- على توافر الجرعة الثانية من هذا اللقاح للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن مراكز تلقي اللقاح شهدت، اليوم السبت، حالة من الارتباك فور الإعلان عن هذا التأجيل غير المتوقع، ووفق الوزارة تأجل موعد الجرعة الثانية لمدة 11 يوما من دون إبداء أسباب.

وتلقى عدد من المواطنين المصريين، صباح اليوم، رسائل عبر الهاتف تفيد بتأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاح، في حين أنهم كانوا في الطريق إلى مراكز تلقي الجرعة الثانية وفق رسائل نصية وردتهم قبل أيام.

وكانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر قد كشفت أمام اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضي، عن مخطط توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال موقعا اليوم السابع ومصراوي إنهما قد اطلعا على رسائل تأجيل الجرعة الثانية التي وصلت عددًا من المواطنين، خاصة الحاصلين على لقاح أسترازينكا.

وقال أحد الأشخاص إنه توجّه إلى مستشفى المنيرة (وسط العاصمة المصرية) لتلقي الجرعة الثانية، لكنه تلقى رسالة التأجيل قبيل وصول المستشفى، وحين تواصل مع المستشفى لمعرفة السبب لم يخبروه بشيء إلا أنهم أكدوا تأجيل موعد الجرعة الثانية.

ويأتي تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح في وقت تزداد وتيرة المتحور دلتا بمناطق مختلفة من العالم.

وفي لندن، حثت رئيسة القابلات القانونيات النساء الحوامل على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعدما أظهرت دراسة لجامعة إكسفورد تفاقم الأعراض التي يصبن بها جراء المتحورة دلتا.

وبلغ عدد مصابي كورونا في مصر 284 ألفًا و215 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 16 ألفًا و518 مصابًا، في حين تعافت 229 ألفًا و712 حالة، وفق آخر إحصاء نشرته الصحة المصرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونُشرت، أمس الجمعة، دراسة فرنسية مفادها أن الأشخاص غير الملقحين ضد كوفيد-19 يمثلون نحو 85% من المرضى في مستشفيات فرنسا، بما في ذلك العناية المركزة و78% من الوفيات ناجمة عن الفيروس.

وعالميًا، بلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 بالصين وحتى اللحظة، 198 مليونًا و319 ألفًا و948 مصابًا، توفي منهم 4 ملايين و229 ألفًا و737 شخصًا، بينما تعافت 179 مليونًا و146 ألفًا و717 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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