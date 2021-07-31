مصر.. مخاوف من نفاد لقاح كورونا بعد إعلان الصحف تأجيل الجرعة الثانية

أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قلقهم بعد تأجيل وزارة الصحة موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا من دون تقديم أسباب واضحة لهذا التأجيل.

وعبّر بعضهم عن تخوفهم من أن يكون التأجيل مؤشرًا لنفاد الجرعات الموجودة من لقاح أسترازينكا في مصر، بالرغم من تأكيد الوزارة -في بيان رسمي سابق- على توافر الجرعة الثانية من هذا اللقاح للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن مراكز تلقي اللقاح شهدت، اليوم السبت، حالة من الارتباك فور الإعلان عن هذا التأجيل غير المتوقع، ووفق الوزارة تأجل موعد الجرعة الثانية لمدة 11 يوما من دون إبداء أسباب.

وتلقى عدد من المواطنين المصريين، صباح اليوم، رسائل عبر الهاتف تفيد بتأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاح، في حين أنهم كانوا في الطريق إلى مراكز تلقي الجرعة الثانية وفق رسائل نصية وردتهم قبل أيام.

المفروض كان ميعاد الجرعة التانية لبابا النهارده بعتوا لي الفجر انها اتاجلت ل ١١/٨ !!

طبعا واضح وفرة التطعيمات https://t.co/mbmhUi3St8 — 🌷Tulip 🌷 (@FreeMeero) July 31, 2021

صاحية على رسالة من وزارة الصحه ان ميعاد الجرعة التانيه للفاكسين اتأجلت ليوم ١٢ بعد ما كان الميعاد بكره، هل ده عادى؟ — ياسمينا 💫 (@Yasmina_saeed) July 31, 2021

وكانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر قد كشفت أمام اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضي، عن مخطط توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال موقعا اليوم السابع ومصراوي إنهما قد اطلعا على رسائل تأجيل الجرعة الثانية التي وصلت عددًا من المواطنين، خاصة الحاصلين على لقاح أسترازينكا.

الوزارة لم تذكر سبب التأجيل ومخاوف من تأثيره على فاعلية اللقاحhttps://t.co/A23TUi6K4A pic.twitter.com/6i3H8xMlmB — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 31, 2021

وقال أحد الأشخاص إنه توجّه إلى مستشفى المنيرة (وسط العاصمة المصرية) لتلقي الجرعة الثانية، لكنه تلقى رسالة التأجيل قبيل وصول المستشفى، وحين تواصل مع المستشفى لمعرفة السبب لم يخبروه بشيء إلا أنهم أكدوا تأجيل موعد الجرعة الثانية.

الجرعة التانيه اتأجلت ١١يوم مرة واحدة بعيدا عن الامتحانات خالص من غير ما اعمل تأجيل اصلا

سلامي لوزارة الصحة و بقولكم ان شاء الله هخلص امتحانات و جايلكو 😂

السؤال بقا حد اتأجله و دا بيحصل عادي ولا اي pic.twitter.com/ZVBSdwSNY6 — Darweeششششش (@Mohamed70832600) July 31, 2021

ويأتي تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح في وقت تزداد وتيرة المتحور دلتا بمناطق مختلفة من العالم.

وفي لندن، حثت رئيسة القابلات القانونيات النساء الحوامل على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعدما أظهرت دراسة لجامعة إكسفورد تفاقم الأعراض التي يصبن بها جراء المتحورة دلتا.

وبلغ عدد مصابي كورونا في مصر 284 ألفًا و215 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 16 ألفًا و518 مصابًا، في حين تعافت 229 ألفًا و712 حالة، وفق آخر إحصاء نشرته الصحة المصرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 229712 وخروجهم من المستشفيات الصحة: تسجيل 45 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 4 حالات وفاة pic.twitter.com/91P4J0wPL2 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) July 31, 2021

ونُشرت، أمس الجمعة، دراسة فرنسية مفادها أن الأشخاص غير الملقحين ضد كوفيد-19 يمثلون نحو 85% من المرضى في مستشفيات فرنسا، بما في ذلك العناية المركزة و78% من الوفيات ناجمة عن الفيروس.

وعالميًا، بلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 بالصين وحتى اللحظة، 198 مليونًا و319 ألفًا و948 مصابًا، توفي منهم 4 ملايين و229 ألفًا و737 شخصًا، بينما تعافت 179 مليونًا و146 ألفًا و717 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.