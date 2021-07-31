الجيش الأمريكي يرجح شن الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

أعلن الجيش الأمريكي في بيان، أمس الجمعة، أن قوات البحرية الأمريكية التي استجابت لنداء استغاثة ناقلة النفط الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم قبالة عُمان وجدت أدلة أولية “تشير بوضوح” إلى أن الهجوم وقع بطائرة مسيرة.

وكانت شركة زودياك ماريتايم -التي يملكها رجل أعمال اسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها- أعلنت في تغريدة على تويتر أن ناقلة النفط “م/تي ميرسر ستريت” تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال الجيش الأمريكي في بيانه إن القوات البحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة لمساعدة الطاقم وتمكنت من رؤية أدلة على وقوع هجوم، مضيفًا أن النتائج الأولية “تشير بوضوح” إلى هجوم يشبه أسلوب الهجمات بطائرة بدون طيار.

وأوضح البيان أن سفن البحرية الأمريكية رافقت ناقلة النفط التي صعد أفراد أمريكيون على متنها لتقديم المساعدة.

وكانت السفينة “في شمال المحيط الهندي متوجهة من دار السلام (في تنزانيا) إلى الفجيرة (في الإمارات) من دون أي شحنة على متنها”، حسب الشركة المشغلة.

اتهامات لإيران

وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بمهاجمة السفن التابعة للدولتين في الشهور الأخيرة وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه لا بد من رد قاس على الواقعة التي قتل خلالها اثنان من أفراد الطاقم، أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وقال لابيد في بيان إن “إيران ليست مشكلة إسرائيل فحسب لكنها مصدر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. على العالم ألا يلوذ بالصمت في وجه الإرهاب الإيراني الذي يضر كذلك بحرية

الملاحة”.

وقال موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي إن التقييمات الجارية في إسرائيل تشير إلى وقوع هجومين على السفينة تفصل بينهما بضع ساعات. لم يتسبب الأول في أضرار لكن الثاني أصاب غرفة القيادة والتحكم مما أسفر عن سقوط القتيلين.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه قوله “سيكون من الصعب على إسرائيل غض الطرف” عن هذا الهجوم.

هذا والتزمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحذر في التعليق، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر “نراقب الوضع من كثب وننسق مع شركائنا الخارجيين من أجل الوقوف على الوقائع”.