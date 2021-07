“أكثر فتكا”.. الصحة العالمية تحذر من سلالات جديدة لكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن نسخة دلتا من فيروس سارس كوف 2 المسبب لفيروس كورونا أقوى وأسرع انتشارا وهي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

واكتشف المتغير الشديد العدوى لأول مرة في الهند وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ظهر الآن في 132 منطقة وهو سببٌ جزئيٌ لزيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور ولكنها أيضا دعوة إلى العمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة.

‘There’s no magic dust’ — act now to protect yourself and loved ones from #COVID19. @DrMikeRyan explains 👇 pic.twitter.com/DcJKbGX2xC

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 30, 2021