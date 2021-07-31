“أكثر فتكا”.. الصحة العالمية تحذر من سلالات جديدة لكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن نسخة دلتا من فيروس سارس كوف 2 المسبب لفيروس كورونا أقوى وأسرع انتشارا وهي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

واكتشف المتغير الشديد العدوى لأول مرة في الهند وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ظهر الآن في 132 منطقة وهو سببٌ جزئيٌ لزيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور ولكنها أيضا دعوة إلى العمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة.

‘There’s no magic dust’ — act now to protect yourself and loved ones from #COVID19. @DrMikeRyan explains 👇 pic.twitter.com/DcJKbGX2xC — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 30, 2021

وأضاف رايان في إفادة صحفية “جميع اللقاحات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي توفر حماية مهمة ضد الحالة الحادة من المرض ومن تلقي العلاج بالمستشفى”. وتابع: “نحن نكافح نفس الفيروس لكنه صار أقوى”.

بينما قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: ظهرت حتى الآن أربعة أنواع مثيرة للقلق – وسيظل هناك المزيد طالما استمر الفيروس في الانتشار.

وأضاف: نفس الإجراءات التي طبقناها من قبل ستوقف هذا الفيروس لا سيما التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة ونظافة اليدين وتجنب البقاء فترة طويلة داخل الأماكن المزدحمة السيئة التهوية.

وتابع بالقول: لقد أصبح الفيروس أكثر فاعلية وأصبح أسرع، ولا تزال خطة اللعب كما هي، لكننا بحاجة إلى تنفيذ خطة لعبتنا وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية بكثير مما فعلناه من قبل.

ترخيص كامل لاستخدام لقاحات كورونا

وأعرب كبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين أنتوني فاوتشي أمس الجمعة عن أمله في أن تصدر السلطات الأمريكية ترخيصا كاملا لاستخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول منتصف أغسطس/آب المقبل.

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا أنطوني فاوتشي (مواقع التواصل)

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية اعتبر فاوتشي أن الموافقة الرسمية من قبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية(FDA) ستسمح للأطباء بإعطاء وصفات للجرعة الثالثة من اللقاحات للأشخاص الذين لهم مناعة ضعيفة.

وأشار فاوتشي إلى أن الترخيص الكامل من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية سيساعد في حث المزيد من الأمريكيين على تلقي لقاح كورونا وتخفيف مخاوفهم بشأن سلامة اللقاحات وغير ذلك من تحفظات.

وكانت السلطات الأمريكية قد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاحات فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون، بينما تطالب فايزر وموديرنا بترخيص كامل للقاحيهما.