منظمات حقوقية وناشطون يطالبون البحرين بالإفراج عن معارض بارز مضرب عن الطعام

قال أحد أفراد أسرة معارض بحريني بارز في السجن إنه فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من بدئه إضرابا عن الطعام بينما دعت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان للإفراج عنه وإعادة ما صادرته السلطات من مخطوطات كتبها.

وصدر حكم عام 2011 بالسجن مدى الحياة على عبد الجليل السنكيس إضافة لعدد من الناشطين وزعماء المعارضة لدورهم في انتفاضة شهدتها البحرين.

ويرفض السنكيس الطعام، منذ الثامن من يوليو/تموز الجاري، ويطالب بمعاملة أفضل والإفراج عن 12 دفترا صادرتها السلطات وتقول عنها أسرته إنها مخطوطات تشكل مسودة كتاب عن اللهجات العربية.

وقال أحد أفراد أسرته “لجأ لإضراب عن الطعام كملاذ أخير لإنهاء المعاملة المهينة” مشيرا إلى أن صوت السنكيس (59 عاما) أصبح ضعيفا وأن ذويه قلقون على صحته النفسية والجسمانية.

تجاهل السلطات في #البحرين لمطالبات المعتقل #الدكتور_عبد_الجليل_السنكيس رغم المناشدات الدولية وتردي وضعه نتيجة الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ ٨ يوليو ما هو إلا برهان جديد على السياسة الانتقامية التي تنتهجها السلطات البحرينية بحق النشطاء والمعارضين.

#أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/jmHUKRLSEs — GIDHR (@gulfidhr) July 30, 2021

وقالت حكومة البحرين ردا على طلب للتعليق من وكالة رويترز إن الوثائق التي يتحدث عنها السجين صودرت خلال محاولة لتهريبها خارج السجن في انتهاك للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الحكومة أن الأطباء يزورونه يوميا ويمدونه بمغذيات بموافقته وأن السلطات نصحته بإنهاء إضرابه عن الطعام وتنتظر إجراء قانونيا يتعلق بالدفاتر.

وأكدت الحكومة على أن المعتقلين يتلقون رعاية صحية مماثلة لتلك التي يقدمها نظام الصحة العامة خارج السجن وأن ليس لديها أي تسامح على الإطلاق مع إساءة المعاملة.

وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) ومنظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان بالإفراج عن السنكيس.

ووفقا لأحد أفراد أسرته، فقد مرر السنكيس دفاتره، في أبريل/ نيسان الماضي، لسجين مفرج عنه على أمل أن يوصلها لذويه.

وأضاف أنه لا يعتزم وقف إضرابه عن الطعام لحين تنفيذ طلباته مشيرا إلى أنه سبق ونفذ إضرابا عن الطعام، بين عامي 2015 و2016، دام لمدة 313 يوما.

أصدرت ١٦ منظمة حقوقية من ضمنهم منظمة العفو الدولية بيانًا يدعو إلى إطلاق سراح الأكاديمي البحريني الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذي يضرب عن الطعام منذ 8 يوليو احتجاجًا على سوء المعاملة والمطالبة بإعادة كتاب عمل عليه اربع سنوات وصادرته ادارة السجن. https://t.co/EpU6EjL3MT pic.twitter.com/5hqA1J3tDK — Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) July 30, 2021

ووقع نحو 100 أكاديمي عالمي على عريضة، هذا الأسبوع، تدعو للإفراج عن السنكيس وإعادة دفاتره.

وأصدرت أيضا بشكل مستقل 16 جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بيانا يضم مطالبات مماثلة من بينها العفو الدولية وعلماء في خطر ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

وقال الناشط البحريني سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي يعيش في المنفى إن السنكيس “قضى الآن عقدا في السجن لمقاومته السلمية للديكتاتورية في البحرين وآن الأوان للسلطات البحرينية لتنهي اضطهاده المرير ولتعيد كتابه وتأمر بالإفراج عنه فورا ودون شروط”.

يبدأ الآن الإعتصام التضامني مع #الدكتور_عبد_الجليل_السنكيس الذي يدخل اليوم 20 من الإضراب عن الطعام احتجاجا على مصادرة كتاب أعده ف #سجن_جو عن الأمثال الشعبية وبسبب التضييق على الإتصالات وسوء المعاملة سيستمر الاعتصام أمام سفارة #البحرين في #لندن لمدة يوم كامل مع الإضراب عن الطعام pic.twitter.com/kwQ67oDk1R — Ali Mushaima (@AMushaima) July 27, 2021

وكان السنكيس من بين 13 ناشطا اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل عقد ودينوا بتهم منها “تشكيل جماعات إرهابية لإسقاط النظام”.

ومنذ انتفاضة 2011 حظرت البحرين أحزاب المعارضة وأوقفت عشرات الناشطين ما أثار انتقادات دولية.

وقالت البحرين إن إيران دربت المتظاهرين ودعمتهم من أجل إطاحة حكومة المنامة، وهو اتهام تنفيه طهران.

أصدرت 16 منظمة حقوقية، منها منظمة @ADHRB، بيانًا يطالب بالإفراج عن الأكاديمي البحريني والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، الّذي بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والمطالبة بإعادة كتابه الّذي كتبه في السجن بعد أن تمّت مصادرته:https://t.co/2AaaUzyZnu — ADHRB (@ADHRB) July 30, 2021

مع دخوله أسبوعه الرابع من الإضراب عن الطعام في سجون #البحرين ، فقد السجين السياسي الدكتور عبد الجليل السنكيس 10 كغ من وزنه. الاضراب بسبب سوء المعاملة ومصادرة كتاب قضى 4 سنوات في تأليفه. pic.twitter.com/nnE2i0pzxt — Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) July 29, 2021