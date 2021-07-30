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كانت في طريقها للإمارات.. قتيلان في هجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة عُمان

ناقلة النفط ميرسر ستريت (أسوشيتد برس-أرشيفية)
ناقلة النفط ميرسر ستريت (أسوشيتد برس-أرشيفية)
30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202107:39 PM (مكة المكرمة)

قالت شركة (زودياك ماريتايم)، اليوم الجمعة، في بيان لها إن هجوما على ناقلة تديرها في بحر العرب قبالة ساحل عُمان، أمس الخميس، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وأحد القتيليْن بريطاني والآخر روماني، وتدير الشركة المملوكة لإسرائيليين الناقلة (ميرسر ستريت).

وأضافت الشركة -ومقرها لندن- على موقعها على الإنترنت إن الهجوم لا يزال محل تحقيق، وناقلة (وميرسر ستريت) مملوكة لليابان وترفع علم ليبيريا.

وفي وقت سابق، وصفت شركة (زودياك ماريتايم) الحادث بأنه قرصنة محتملة، لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -التي توفر معلومات عن الأمن البحري- تقول إنه لم يكن عملا من أعمال القرصنة.

وقالت زودياك “لا تزال تفاصيل الواقعة تتضح كما أن تحقيقا يجرى فيها حاليا. نواصل العمل من كثب مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والسلطات المعنية الأخرى”.

لكن القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية نقلت، اليوم الجمعة، عن مسؤول كبير قوله إن إيران مسؤولة عن الهجوم وإنها نفذته بطائرة مسيرة، ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم تُكشف هويته قوله “ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه إيران”.

وزودياك ماريتايم مملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية حسبما يوضح الموقع.

ويحتل إيال عوفر المرتبة 197 على لائحة فوربس لأكبر أثرياء العالم وتقدر ثروته بـ11.3 مليار دولار.

وأضافت الشركة أنها “ليست على دراية بأي أذى لحق بأفراد آخرين” من الطاقم سوى القتيلين.

وذكرت الهيئة البريطانية أن السفينة كانت على بعد نحو 152 ميلا بحريا (280 كيلومترا) شمال شرقي ميناء الدقم العماني عندما وقع الهجوم.

وقالت زودياك إن الناقلة تبحر حاليا تحت سيطرة طاقمها وبالدفع الذاتي وتتجه لموقع آمن برفقة من البحرية الأمريكية.

وتفيد بيانات من خدمة تتبع حركة السفن من ريفينتيف أن (ميرسر ستريت) ناقلة من الحجم المتوسط وكانت متجهة لميناء الفجيرة في الإمارات قادمة من دار السلام في تنزانيا.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 2015.

وألقت واشنطن بمسؤولية عدد من الهجمات على سفن في مياه الخليج على إيران بما شمل أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، في مايو/أيار 2019، ونأت إيران بنفسها عن تلك الهجمات.

وكانت إيران وإسرائيل قد تبادلتا على مدى الأشهر الماضية الاتهامات بالهجوم على سفن تابعة للدولتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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