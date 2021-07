كانت في طريقها للإمارات.. قتيلان في هجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة عُمان

قالت شركة (زودياك ماريتايم)، اليوم الجمعة، في بيان لها إن هجوما على ناقلة تديرها في بحر العرب قبالة ساحل عُمان، أمس الخميس، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وأحد القتيليْن بريطاني والآخر روماني، وتدير الشركة المملوكة لإسرائيليين الناقلة (ميرسر ستريت).

وأضافت الشركة -ومقرها لندن- على موقعها على الإنترنت إن الهجوم لا يزال محل تحقيق، وناقلة (وميرسر ستريت) مملوكة لليابان وترفع علم ليبيريا.

وفي وقت سابق، وصفت شركة (زودياك ماريتايم) الحادث بأنه قرصنة محتملة، لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -التي توفر معلومات عن الأمن البحري- تقول إنه لم يكن عملا من أعمال القرصنة.

وقالت زودياك “لا تزال تفاصيل الواقعة تتضح كما أن تحقيقا يجرى فيها حاليا. نواصل العمل من كثب مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والسلطات المعنية الأخرى”.

لكن القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية نقلت، اليوم الجمعة، عن مسؤول كبير قوله إن إيران مسؤولة عن الهجوم وإنها نفذته بطائرة مسيرة، ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم تُكشف هويته قوله “ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه إيران”.

وزودياك ماريتايم مملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية حسبما يوضح الموقع.

ويحتل إيال عوفر المرتبة 197 على لائحة فوربس لأكبر أثرياء العالم وتقدر ثروته بـ11.3 مليار دولار.

وأضافت الشركة أنها “ليست على دراية بأي أذى لحق بأفراد آخرين” من الطاقم سوى القتيلين.

