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شاهد: لحظات إخراج مصابين على قيد الحياة بعد انهيار جدار مبنى بسبب الأمطار

30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202102:25 PM (مكة المكرمة)

وثق مقطع فيديو لحظات إنقاذ عدد من الناس على قيد الحياة اليوم الجمعة، بعد انهيار جدار مبنى في ريف كانبور بولاية أتر برديش الهندية.

وكان الجدار قد انهار بسبب هطول الأمطار، وأصيب نحو 6 من الطلاب بالإضافة إلى المعلم أيضًا أثناء أداء درس للتدريب.

وتم إنقاذ المصابين بمساعدة الأهالي ونقلهم الى المستشفى في قرية كاهينجاري بمنطقة مركز شرطة رسول أباد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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