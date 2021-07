شاهد: لحظات إخراج مصابين على قيد الحياة بعد انهيار جدار مبنى بسبب الأمطار

وثق مقطع فيديو لحظات إنقاذ عدد من الناس على قيد الحياة اليوم الجمعة، بعد انهيار جدار مبنى في ريف كانبور بولاية أتر برديش الهندية.

وكان الجدار قد انهار بسبب هطول الأمطار، وأصيب نحو 6 من الطلاب بالإضافة إلى المعلم أيضًا أثناء أداء درس للتدريب.

#Kanpur– A house #collapsed many stuck in the debris , Villagers are on the rescue. pic.twitter.com/AdDbKLy7fS

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 30, 2021