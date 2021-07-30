بصق في الأكواب.. عامل توصيل وجبات يثير ضجة في السعودية والشرطة تتدخل (فيديو)

رصدت كاميرات مراقبة في السعودية لحظة قيام مندوب توصيل بالبصق في أكواب ضمن طلبية مطعم قبل تسلميها لإحدى الزبائن، بينما ألقت شرطة منطقة الرياض القبض عليه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نشرت صاحبة الطلب لقطات رصدتها كاميرا مراقبة خارج المنزل تظهر قيام عامل آسيوي يعمل مندوب توصيل بأحد تطبيقات مطاعم الرياض، بالبصق على أكواب يعتقد أنها قهوة، ومسحها بيده قبل أن يسلمها الطلبية.

وأشارت إلى عدم شربها القهوة بعدما شاهدت تصرف المندوب، لافتة إلى قيامها برفع شكوى للتطبيق واسترجاع المبلغ، بينما أثار المقطع منذ أيام ضجة وغضبًا على منصات التواصل السعودية.

بدورها، أعلنت شرطة منطقة الرياض في بيان مساء أمس، القبض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل بعد قيامه بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.

شرطة منطقة الرياض : القبض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها pic.twitter.com/61TrEgW3ED — الأمن العام (@security_gov) July 29, 2021

وبحسب البيان “تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية العامل والقبض عليه، وهو في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة”.

وفي واقعة مشابه حدثت في تركيا عام 2019، بصق عامل توصيل بيتزا داخل إحدى الطلبات قبل تسليمها للزبون، وعقدت محاكمة مطولة بشأن القضية واتُهم بإلحاق الضرر بالبضائع وتعريض صحة الزبون للخطر.

شرطة منطقة #الرياض تقبض على عامل من الجنسية الباكستانية يعمل في تطبيقات التوصيل، حيث قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة. pic.twitter.com/yI4QWXGD8R — طرق الرياض (@Ruh_Rd) July 30, 2021