دون الاكتراث بتفشي كورونا.. المئات يرقصون ويلعبون مع الأفاعي في مهرجان شرقي الهند (فيديو)

شارك مئات الهندوس في مهرجان الأفاعي الذي يتضمن الرقص واللعب مع الثعابين الضخمة ووضعها حول أعناقهم أثناء مسيرات استعراضية في الأماكن العامة بولاية بيهار شرقي الهند.

ويحتفل الهندوس في بلدان آسيوية عدة بيوم الأفاعي المقدس عندهم منذ قرون، ويقومون بأداء طقوس تاريخية معتادة لهذه المناسبة وهم يحملون الثعابين مع الرقص ودق الطبول.

وبثت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، لقطات للمحتفلين الهنود وهم يلاعبون عشرات الأفاعي أمام الزوار في العرض وهم يمارسون عباداتهم بالأزياء التقليدية خلال هذه الطقوس، دون الاكتراث بتفشي جائحة كورونا في البلاد.

ويطلق على هذا المهرجان اسم (ناغبانشامي) الذي يمثل عيدًا خاصا لتكريم الأفاعي اعتاد عليه الهندوس منذ مئات السنين ويحتفلون به في يوليو/تموز أو أغسطس/ آب من كل سنة.

ويعتقد الهندوس أن الأفاعي السامة لا تلدغ سوى الشيطان الحقيقي، ويزعم السكان المحليون أن ترنيمة التانترا كفيلة بإزالة السم من الأفاعي السامة، وبعد الانتهاء من الاحتفال يطلق المحتفلون جميع الثعابين في الغابات مرة أخرى.