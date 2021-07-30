درعا تحت القصف.. لقطات لأم تودع أطفالها الثلاثة في الكفن تشعل غضبا عربيا (فيديو)

في مشهد يختصر فاجعة درعا السورية، جلست الأم على أرضها أمام جثامين أطفالها الثلاثة ومسحت التراب عن يدها قبل أن تحتضن أصغرهم الملفوف في الكفن وتلامس رأس الأوسط وتنظر بعينيها نحو أكبرهم.

كانت الأم تردد كلمات لم تُسمع في المقطع ولكن مصور الفيديو كان يبكي بصوت واضح تأثرًا بمشهد الوداع الأخير ومرارة الألم والحسرة والفقدان، بينما ذكر ناشطون أن الأطفال الثلاثة يحملون أسماء “ريتاج وبراء ومحمد”.

ريتاج وبراء ومحمد قُتلوا اليوم تحت أنقاض منزلهم. أسماء أخرى اضيفت ل 22 ألف طفل سوري -على الأقل- قتل في آخر 10 سنوات. اليوم فقط قتل 18 إنسان بالقصف على #درعا. بينهم 4 أطفال رحلوا مع والدتهم وطفل في مجزرة اليادودة. لا تقتلهم مرتين بصمتك #درعا_تحت_القصف pic.twitter.com/D9S4BXp3zM — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) July 30, 2021

وانتشرت هذه اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضبًا عربيًا تفاعل معه المئات عبر وسم (#درعا_تحت_القصف)، ووثق ناشطون عبره انتشال الأطفال الضحايا من تحت الأنقاض بعد قصف استهدف بلدتهم بصواريخ شديدة الانفجار.

ووثق ناشطون سوريون مقتل 18 شخصًا وإصابة آخرين، بقصف ضمن حملة عسكرية لقوات النظام وروسيا على محافظة درعا أمس الخميس، بينهم 4 أطفال ووالدتهم وطفل آخر في مجزرة بقصف بصواريخ أرض-أرض استهدف بلدة اليادودة بريف المحافظة الغربي.

وثق ناشطون مقتل 18 شخصاً وإصابة آخرين، بقصف لقوات النظام وروسيا على محافظة #درعا، يوم الخميس 29 تموز، بينهم 4 أطفال و والدتهم وطفل آخر في مجزرة بقصف بصواريخ أرض ـ أرض استهدف بلدة اليادودة بريف المحافظة الغربي.#درعا_تحت_القصف#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/bpp3Avf683 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 29, 2021

وطالب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع نظام الرئيس بشار الأسد وروسيا عن مواصلة هجومهم وإجبارهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا، ودعاهم لزيارة المدنيين هناك.

وحذر البيان من تعرض عشرات آلاف المدنيين لكارثة إنسانية وشيكة، بعد شن عمليات عسكرية وقصف عشوائي للأحياء السكنية وارتكاب المجازر بحق الأطفال، بعد رفض سكان درعا (مهد ثورة 2011) المشاركة في “مسرحية الانتخابات الرئاسية” لتبقى المدينة هدفا لهجمات انتقامية وعقاب جماعي كما كانت طوال عشر سنوات.

بيان من الدفاع المدني السوري بخصوص التصعيد العسكري لنظام الأسد وروسيا على محافظة درعا

لقراءة البيان: https://t.co/EsHQu05rGK#درعا_تحت_القصف#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/U6OMXV8nPy — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 29, 2021

وناشدت الخوذ البيضاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل وإنقاذ وإسعاف الأطفال والجرحى، بعد أن منعت قوات النظام وروسيا إدخال أي مواد طبية للمناطق التي تحاصرها واستهدفت النقطة الطبية الوحيدة في منطقة درعا البلد، واستحالة إخراج الجرحى إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لأنه بمثابة الحكم بالإعدام عليهم.

واختتم الدفاع المدني بيانه بالقول إن ما يعيشه السوريون اليوم من خذلان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في ظل نعي نظام الأسد للعملية السياسية، يُفسح المجال لشن حرب على المدنيين في إدلب ودرعا دون أي مساءلة في ظل صمت دولي وأممي بات معتادًا لا يمكن وصفه إلا بأنه ضوء أخضر لتنفيذ مجازر جديدة وتهجير جديد بحق المدنيين.

وتزامن مع استهداف درعا وريفها الجنوبي أمس، غارات جوية للطيران الحربي الروسي لليوم الرابع، على بلدتي البارة ومرعيان جنوبي إدلب، وقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف البارة والمنصورة والحميدية، كما تعرضت قرية إبلين لقصف مدفعي بالقذائف الموجهة بالليزر.

مشاهد لقصف قوات النظام الأحياء السكنية في درعا البلد بالمدفعية وقذائف الهاون ومضادات الطيران.#الحرية_لدرعا #درعا_تحت_القصف pic.twitter.com/kDKHjLRiGq — Freedom For Daraa Campaign (FDC) (@freedom4daraa) July 29, 2021

💔 أم تودع أطفالها الثلاثة في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي إثر قصف عصابات الأسد على البلدة بصواريخ أرض أرض من نوع "فيل". #درعا_تحت_القصف #درعا #مجزرة pic.twitter.com/rSlMiH5Efn — انس المعراوي (@anasanas84) July 29, 2021