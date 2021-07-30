دبلوماسي أمريكي: رئيس تونس استفاد من حرية الإعلام والآن يريد أن يسكته (فيديو)

قال وليام لورانس المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تعتبر انتهاكًا للقوانين الديمقراطية والدستور لكنها لا تعد انقلابًا لاعتبارات قانونية.

وأضاف خلال مقابلة على الجزيرة مباشر أن سعيّد يتحدث عن أهداف الديمقراطية من منظوره الشخصي، لكنه قام بإجراءات غير ديمقراطية، لافتًا إلى أن كثيرا من المؤرخين شبهوا قيس سعيّد بنابليون في هذا الشأن.

وأشار إلى أن منع الجهات المنتخبة في الدولة من القيام بأعمالها قرار غير دستوري وإجراء غير ديمقراطي، معوّلًا على وساطة يلعبها الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الأزمة.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أو ليبيا أو الجزائر أن تنحرف تونس عن المسار الديمقراطي أو أن تفشل العملية الديمقراطية هناك، لافتًا إلى أن واشنطن ستبذل جهودًا لمساعدة التونسيين على العودة للديمقراطية.

وبشأن إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تونس، قال لورانس إن سعيد نفسه استفاد من حرية التعبير وحرية الإعلام وهو الآن يريد أن يسكته، مضيفا “أين احترام الحريات؟”.

وأضاف “هناك توتر في تونس منذ 2016 لكن حرية الصحافة كانت موجودة بشكل نسبي”، واختتم بالقول “سيكون هناك ضغوط على سعيد حتى لا يتخذ قرارات مماثلة على أجهزة الإعلام الأخرى وليعيد الأمور إلى نصابها”.

هل تتخلي الولايات المتحدة عن المسار الديمقراطي إذا ضمن لها #قيس_سعيد مصالحها في #تونس؟#شاهد إجابة وليام لورانس المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية pic.twitter.com/p6nP92n8cP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2021

ومساء أمس الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إن الولايات المتحدة لديها بواعث قلق إزاء إمكانية انحراف تونس عن المسار الديمقراطي واتخاذ خطوات تتناقض مع الدستور مثل تجميد البرلمان.

وأضاف خلال المقابلة أنه أجرى اتصالا مطولا مع الرئيس التونسي بشأن الإجراءات “الاستثنائية” التي أعلن عنها، الأحد الماضي، والتي شملت سيطرته على السلطة في البلاد وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وقال إن واشنطن تدرك أن الشعب التونسي عانى كثيرا جراء وباء كوفيد-19 وكانت هناك تحديات اقتصادية وأن الحكومة لم تكن تستجيب لتطلعات الشعب إلا أن كل ذلك كان يجب أن يتم في ظل احترام الدستور.

وأضاف أنه حث الرئيس التونسي على العودة للمسار الديمقراطي في أسرع وقت ممكن وأن يتجنب أي محاولة لتكميم أفواه الشعب بما في ذلك وسائل الإعلام، وقال إن سعيد أعطى تفسيرا طويلا للإجراءات التي اتخذها وأعرب عن نيته العودة إلى المسار الديمقراطي.