البث الحي
الأخبار

الصدفة تقود الشرطة للقبض على امرأة تجولت لأشهر مع جثتي طفلين في صندوق سيارتها

سيارة شرطة في بالتيمور (أسوشيتد برس-أرشيفية)
سيارة شرطة في بالتيمور (أسوشيتد برس-أرشيفية)
30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202110:32 PM (مكة المكرمة)

أوقفت شابة أمريكية فيما كانت تقود سيارتها وجثتا ابن وابنة شقيقتها في صندوق سيارتها وقد عثر عليهما خلال تدقيق مروري روتيني.

وتواجه نيكول جونسون -وهي من مدينة بالتيمور الساحلية شرق البلاد- تهما متعددة بما فيها إساءة معاملة أطفال أدت إلى وفاة الفتاة وتبلغ 7 سنوات والصبي ويبلغ 5 سنوات.

وأخفت المرأة (33 عامًا) جثة ابنة شقيقتها في حقيبة ثم وضعتها في صندوق السيارة في مايو/أيار 2020، واستمرت في استخدام السيارة بشكل طبيعي، وفقا لصحيفة “بالتيمور صن”.

وبعد عام، أخفت جثة الصبي إلى جانب جثة شقيقته المتحللة ملفوفة في كيس بلاستيكي، كما أوردت الصحيفة.

وقد أوقفتها الشرطة، الأربعاء الماضي، لتجاوزها السرعة القصوى وقررت حجز السيارة عندما أدركت أنها لا تملك الأوراق الصحيحة.

وبحسب الصحيفة، قال شرطي لجونسون إن السيارة ستُقطر لتجيبه “لا يهم، لن أكون هنا في غضون خمسة أيام”.

وأضافت نقلا عن تقرير للشرطة “سترونني جميعكم في نشرات الأخبار”.

وكانت شقيقة نيكول قد طلبت منها، في 2019، أن ترعى الطفلين.

واعترفت جونسون أثناء استجوابها أنها ضربت ابنة شقيقتها مرات عدة، وفقا للصحيفة، ما تسبب في ارتطام رأس الفتاة الصغيرة بالأرض، ولم تشرح كيف توفي الصبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الرئيس التونسي قيس سعيد: لن أتحول لديكتاتور (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (غيتي)

ضربة مزدوجة لترمب.. إجراءات للكشف عن سجلاته الضريبية وضغوطه الانتخابية

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)

ليبيا.. نجل القذافي يعاود الظهور ويلمح إلى احتمال ترشحه للرئاسة

سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي خلف القضبان أثناء محاكمته (غيتي- أرشيفية)

منظمات حقوقية وناشطون يطالبون البحرين بالإفراج عن معارض بارز مضرب عن الطعام

المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تغريدة للعالم فاروق الباز بشأن نهر النيل تثير الجدل في مصر

العالم المصري فاروق الباز (غيتي-أرشيف)

تدّخل لفض عراك فقُتل.. لحظة إصابة “ضحية الشهامة” المصري وتشييعه في جنازة مهيبة (فيديو)

جنازة حاشدة للمِعلم المصري حسين السميطي الذي تدخل لفض الشجار فقُتل (مواقع التواصل)

درعا تحت القصف.. لقطات لأم تودع أطفالها الثلاثة في الكفن تشعل غضبا عربيا (فيديو)

أسد يثير الذعر بعد هروبه من حديقة حيوانات في كينيا (فيديو)

الأسد أثار الذعر قبل نجاح فرق الإغاثة في السيطرة عليه وإعادته إلى موقعه (مواقع التواصل)