وثّقت الأزمة اللبنانية في صورة.. سفيرة كندا في طابور انتظار الوقود ببيروت

نشرت سفيرة كندا لدى بيروت شانتال تشاستيناي، اليوم السبت، صورة لانتظارها ضمن طابور طويل بإحدى محطات الوقود في لبنان، وقوبلت الصورة بتفاعل كبير بين اللبنانيين.

وأظهرت الصورت المنشورة على حساب السفيرة الكندية في لبنان طابورًا طويلًا من السيارات للحصول على الوقود في مشهد بات مألوفًا خلال الأيام الأخيرة لكثيرين في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية كبيرة.

Gas station ⛽️ finally in sight! Waiting in line patiently like everyone. What are you doing this beautiful Saturday morning? pic.twitter.com/Ak8wBKl6Gd — Chantal Chastenay (@CChastenay) July 3, 2021

ومنذ أسابيع، يعاني لبنان شحا في الوقود ما تسبب بإغلاق معظم المحطات وتشهد البقية طوابير انتظار طويلة.

وأرفقت تشاستيناي تعليقًا مع الصورة يعبر عن صعوبة الحصول على الوقود، إذ غرّدت “محطة وقود أخيرا في الأفق! الانتظار في الطابور بصبر مثل الجميع”، مضيفة “ماذا تفعلون صباح السبت الجميل؟”.

ويطلق اللبنانيون عبارة “طوابير الذلّ” على مشهد الاصطفاف بالسيارات على المحطات والانتظار ساعات لتعبئة الوقود، وفي أحيان كثيرة لا يبلغون دورهم بسبب نفاد الكميات المتوفرة.

ولاقت صورة السفيرة تفاعلا واسعا بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال ناشطون إنها تشارك معاناة معظم السكان.

في حين وجد آخرون في الصورة مناسبةً لانتقاد من لا يلتزمون الدور ويفتعلون المشاكل.

Ambassador Chastenay of 🇨🇦 queuing for gas just like all citizens.. This wouldn’t happen to any of our deputies,ministers or officials .. Not in a thousand year .. They r in a category on their own.That’s why they will never understand the misery they have put us in #طوابير_الذل https://t.co/sus6HhQ73g — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) July 3, 2021

A respectable lady who can have Wasta as the Ambassador of Canada but prefers to be just like everyone else. Respect! 🙏 https://t.co/VLreOoj6YE — Sonya Sabbah (@SonyaSEtiq) July 3, 2021

Being assigned as an ambassador in Lebanon is kind of punishment these days 😂#help_us_leave_please https://t.co/sxnf6psUEt — jaber (@hilal_jaber) July 3, 2021

وتشهد بعض المحطات بين حين وآخر حالة من الفوضى تتخللها إشكالات وإطلاق نار ما يستدعي تدخل الشرطة والجيش أحيانا لفرض الأمن.

وقبل يومين، أصيب 12 شخصا بجروح جراء مواجهات بسكاكين وعصي أثناء تزاحم على تعبئة الوقود في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد.

وجراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، يعاني لبنان انهيارا ماليا وشحا في النقد المخصص للاستيراد المواد الأساسية -كالوقود والأدوية- ما تسبب بقلتها في الأسواق.

وتزيد من تداعيات هذه الأزمة خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس/آب الماضي بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

سفيرة #كندا في #لبنان تقف في الصف للحصول على الوقود .

هل شاهدتم سياسي او نائب او وزير او مسؤول ينتظر دوره امام محطات البنزين ؟ https://t.co/0rFvVWuF1v — إيهاب العقدي (@EhabElokdy) July 3, 2021

السفيرة الكندية في لبنان تنتظر دورها في احدى طوابير محطات البنزين.

بهالكم ساعة فاضية، عم تسال: كيفكن؟

🤣😅😅🤣 https://t.co/AyhXFeA9cC — Mahmoud Samad (@MhmudSamad) July 3, 2021

سفيرة #كندا تغرد بصورة وهي في الانتظار بأحد الطوابير على محطة للمحروقات. دبلوماسية رفيعة المستوى تشارك المعاناة نفسها التي يعاني منها سائر اللبنانيين، في حين "الشباب" لدى المسؤولين في #لبنان يتولون القيام بالمهمة. https://t.co/uGuz0527WW — Mehsen Mekhtfe (@MehsenMekhtfe) July 3, 2021

ليش سفيره دوله تعتبر من الدول العظمى تتعلم ان تقف في الصف والدور مثال اي احد اخر.

وعنا مسؤول شعبه حي السلم او رابط الليلكي او مسئول التيار القوي او القوات بعين الرمانه مفكرين حالهم قصه كبيره لحتى ما نقول شي تاني؟

لان زعمائهم علموهم التكبر

امريكا ليست الاستكبار امامكم ابدا#بس_هيك https://t.co/8ZzT6bcdi7 — Mohamad Aoude PhD (@AoudeMohamad) July 3, 2021