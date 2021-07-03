أطراف تريد الحكم بالقوة.. البعثة الأممية تدعو لحل توافقي بشأن قاعدة الدستور الليبي

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، غداة إعلانها عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية في ختام ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

ودعا البيان “أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مواصلة التشاور، للتوصل إلى حل توافقي عملي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وأكدت البعثة الأممية “بذل الجهود مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات، من أجل بناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية، الذي يعد الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات”.

وجددت البعثة رفضها للمقترحات التي “لا تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل”، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عبر تويتر “كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها”.

وكان الدبيبة قد قال في حوار تلفزيوني بمناسبة مرور 3 أشهر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية “لن نسمح لأحد بإعادة الحرب أو الخلاف في ليبيا”، مشيرا إلى أن أحزابا سيطرت على الشأن الليبي بشكل كبير، وما زالت تفتعل حروبا ومشاكل، وتريد أن تحكم بالقوة.

نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 2, 2021

وأرجع رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى صيغة توافقية على قاعدة دستورية لانتخابات نهاية العام إلى تعنت بعض الأطراف، في حين قال الدبيبة إنه لا يمكن أن يحتكرها أي جيش أو أي مجموعات مسلحة.

تعثر ملتقى الحوار في الوصول إلى أرضية مشتركة، وعرقلة لآمال الليبيين في اختيار ممثليهم؛ بسبب تعنت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح. تلك الشروط التي نجدها في أغلب الدساتير؛ كمنع ترشح العسكريين ومن يحملون جنسيات دول أجنبية. — خالد المشري (@KhaledMeshri) July 2, 2021

وقدمت لجنة التوافق الليبية في جنيف 3 مقترحات للتصويت عليها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، لكنها لم تحصل على النسبة المطلوبة لتمرير واحد منها.

وأقر رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري بتعثر ملتقى الحوار في التوصل إلى أرضية مشتركة، وعرقلة آمال الليبيين في اختيار ممثليهم.

وأرجع المشري أسباب ذلك إلى تعنت بعض الأطراف، ومحاولة فرض انتخابات من دون شروط محددة للترشح، تلك الشروط التي نجدها في أغلب الدساتير، كمنع ترشح العسكريين ومن يحملون جنسيات دول أجنبية.

انزع البذلة العسكرية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وسوّي وضعك القانوني مع جرائم الحرب، لكنك ستُهزم بصناديق الاقتراع كما هُزمت بصناديق الذخيرة. — خالد المشري (@KhaledMeshri) July 2, 2021

وكشفت مصادر للجزيرة أن المجلس الأعلى للدولة سيجتمع هذا الأسبوع في طرابلس لبحث تداعيات ما حدث في جنيف، واتخاذ موقف سياسي بشأنها.

من جهته قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان “تابعنا اجتماعات الملتقى في جنيف، بما في ذلك الأعضاء الذين يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة لإجراء الانتخابات”.

وأضاف نورلاند “في نهاية المطاف لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين. عملت البعثة الأممية بجهد من أجل تسهيل المناقشات رغم تحديات جائحة كورونا، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين”.

وأمس الجمعة، أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا في بيان “عدم توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وقال زينينغا خلال الجلسة الختامية للملتقى “سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد إذ إنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من ديسمبر/كانون الأول. هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل”.

وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفترحكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.

لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا مهما. ففي 16 من مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

والانتخابات جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأدت لإطاحة معمر القذافي.

وجاءت محادثات سويسرا بعد مؤتمر دولي عُقد في برلين الأسبوع الماضي.