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كسروا أنفه وعذبوه.. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أصغر طفل أسير قبل تحريره (فيديو)

3/7/2021

تعرض الطفل سند محمد مقبل (12 عامًا) للتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل الإفراج عنه بيوم واحد، حتى إنهم كسروا أنفه وتركوه دون رعاية طبية.

وقال والد الطفل إن الأطباء قد قرروا -بعد الكشف الطبي عليه في المستشفى الأهلي- إجراء عملية جراحية لابنه المحرّر من سجون الاحتلال.

وكان مقبل قد تعرض للاعتقال مدة 12 يومًا، واعتدى عليه جنود الاحتلال بوحشية قبل يوم واحد من إطلاق سراحه.

وطالب والد الطفل المعتدى عليه، المؤسسات الدولية والحقوقية بحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين والاهتمام بحقوقهم، مشيرًا إلى غياب الاهتمام الحقوقي بالأطفال.

وكان ناشطون فلسطينيون قد دشنوا عبر تويتر وسم (#أنقذوا_سند_مقبل)، بدءًا من 9 يونيو/حزيران الماضي، وذلك للمطالبة بالإفراج عن سند والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد إعلان محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية -غرب رام الله- الحكم على سند مقبل بالسجن 31 يومًا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل (نحو 600 دولارأمريكي).

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاصر (سند) -وهو من بلدة بيت أُمُّر بالخليل- بإلقاء الحجارة على مركبات للمستوطنين على الشارع العام، بحسب أماني سراحنة مسؤول الاعلام في نادي الأسير الفلسطيني في حديث لوكالة الأناضول.

وتعتقل إسرائيل نحو 4400 فلسطيني بينهم 39 امرأة، و155 طفلا، و500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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