كسروا أنفه وعذبوه.. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أصغر طفل أسير قبل تحريره (فيديو)

تعرض الطفل سند محمد مقبل (12 عامًا) للتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل الإفراج عنه بيوم واحد، حتى إنهم كسروا أنفه وتركوه دون رعاية طبية.

وقال والد الطفل إن الأطباء قد قرروا -بعد الكشف الطبي عليه في المستشفى الأهلي- إجراء عملية جراحية لابنه المحرّر من سجون الاحتلال.

الأســــير المحرر سند مقبل 12 عاماً أجريت لهُ عمــــلـــية جراحية بعد اعتداء جنود الاحــتلال عليه pic.twitter.com/U5lqlUWy8V — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 1, 2021

وكان مقبل قد تعرض للاعتقال مدة 12 يومًا، واعتدى عليه جنود الاحتلال بوحشية قبل يوم واحد من إطلاق سراحه.

وطالب والد الطفل المعتدى عليه، المؤسسات الدولية والحقوقية بحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين والاهتمام بحقوقهم، مشيرًا إلى غياب الاهتمام الحقوقي بالأطفال.

#شاهد| الضفة الغربية ..

"الطفل سند مقبل يجري عملية جراحية في المستشفى الأهلي بالخليل عقب تعرضه للتعذيب خلال الاعتقال"

تقرير: دعاء سليم

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نايل سات 10873 عامودي معدل ترميز 27500 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 1, 2021

وكان ناشطون فلسطينيون قد دشنوا عبر تويتر وسم (#أنقذوا_سند_مقبل)، بدءًا من 9 يونيو/حزيران الماضي، وذلك للمطالبة بالإفراج عن سند والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد إعلان محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية -غرب رام الله- الحكم على سند مقبل بالسجن 31 يومًا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل (نحو 600 دولارأمريكي).

وقفه دعم واسناد للأسـ.ـرى المضربين عن الطعام ولأصغر أسـ ــير من الخليل الطفل سند مقبل 13 عاماً أمام الصليب الأحمر بالخليل pic.twitter.com/kTrLNr4T7s — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 6, 2021

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاصر (سند) -وهو من بلدة بيت أُمُّر بالخليل- بإلقاء الحجارة على مركبات للمستوطنين على الشارع العام، بحسب أماني سراحنة مسؤول الاعلام في نادي الأسير الفلسطيني في حديث لوكالة الأناضول.

وتعتقل إسرائيل نحو 4400 فلسطيني بينهم 39 امرأة، و155 طفلا، و500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.