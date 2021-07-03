هجوم إلكتروني يستهدف 200 شركة أمريكية.. ماذا حدث؟

تعرضت شركة “كاسيا” الأمريكية التي تزود العديد من الشركات بخدمة إدارة تكنولوجيا المعلومات الجمعة لهجوم إلكتروني تضمن مطالبة العديد من عملائها بدفع فدية.

وأكدت الشركة، أمس الجمعة، أن الهجوم اقتصر على “نسبة صغيرة جدا” من عملائها الذين يستخدمون برنامج “في إس أيه” “ويقدر عددهم حاليا أقل من أربعين مليونا في العالم.

وطال الهجوم 200 شركة، حسب شركة “هانتريس لابز” المتخصصة بالأمن السيبراني.

ويستغل هذا النوع من البرامج، المعروف أيضاً باسم “برامج الفدية” الثغرات الأمنية الموجودة لدى الشركات أو الأفراد ويقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.

وتنبهت “كاسيا” لحدوث هجوم عبر برنامجها “في إس إيه” عند الظهيرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة لأن الإثنين يوم عطلة رسمية.

وقالت الشرطة إنها قامت فورا “كإجراء احترازي” بإغلاق الخوادم المخصصة للعملاء الذين يستخدمون خدماتها عن بعد ونبهتهم إلى ضرورة إغلاق الخوادم المرتبطة بالبرنامج كي لا يتم اختراقها.

وتوفر شركة كاسيا ومقرها في ميامي (فلوريدا) أدوات تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة بينها أداة “في إس إيه” المخصصة لإدارة شبكة الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والطابعات الخاصة من مصدر واحد. ولدى الشركة أكثر من أربعين ألف عميل.

واستهدفت الكثير من الشركات الأمريكية، ومجموعة المعلوماتية “سولارويندز” وشبكة أنابيب النفط “كولونيال بايبلاين” أو حتى عملاق اللحوم العالمي “جي بي إس” في الآونة الأخيرة بهجمات فيروس الفدية ما أدى إلى إبطاء أو حتى وقف إنتاجها.

ونسبت الشرطة الفيدرالية الأمريكية هذه الهجمات إلى قراصنة على الأراضي الروسية يعملون بموافقة ضمنية من الكرملين.

وصرحت الوكالة الأمريكية للأمن السيبراني وأمن البنية التحتية على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، بأنها تتخذ إجراءات “لفهم طبيعة الهجوم الجديد والتعامل معه”.