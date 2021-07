شاهد: حلقة من النار تنبثق من وسط المياه في خليج المكسيك

قالت شركة النفط الحكومية في المكسيك (بيميكس) إن حريقًا اندلع على سطح المحيط غربي شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة.

وأنحت الشركة باللائمة على تسرب غاز من خط أنابيب تحت الماء في إشعال النيران التي تم التقاطها في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف متداولو الفيديو ألسنة اللهب البرتقالية المنبثقة من بين المياه كحمم منصهرة بـ “حلقة النار” وذلك بسبب الشكل الدائري الذي اتخذه الحريق، والذي كان قد اندلع على مسافة قصيرة من منصة بيميكس النفطية.

Having to put out a fire in the middle of the Gulf of Mexico feels just too difficult to believe and yet pic.twitter.com/8OFNNiKyrj

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 2, 2021