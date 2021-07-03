شاهد: حلقة من النار تنبثق من وسط المياه في خليج المكسيك

قالت شركة النفط الحكومية في المكسيك (بيميكس) إن حريقًا اندلع على سطح المحيط غربي شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة.

وأنحت الشركة باللائمة على تسرب غاز من خط أنابيب تحت الماء في إشعال النيران التي تم التقاطها في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف متداولو الفيديو ألسنة اللهب البرتقالية المنبثقة من بين المياه كحمم منصهرة بـ “حلقة النار” وذلك بسبب الشكل الدائري الذي اتخذه الحريق، والذي كان قد اندلع على مسافة قصيرة من منصة بيميكس النفطية.

Having to put out a fire in the middle of the Gulf of Mexico feels just too difficult to believe and yet pic.twitter.com/8OFNNiKyrj — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 2, 2021

وبحسب بيميكس، فقد استغرق الحريق أكثر من خمس ساعات ليتم إخماده بالكامل، إذا وقع الاشتعال حوالي الساعة 5:15 صباحًا بالتوقيت المحلي وتم إخماده تمامًا بحلول الساعة 10:30 صباحًا.

وفي وقت سابق، قالت أربعة مصادر لرويترز إن الحريق بدأ في خط أنابيب تحت الماء يتصل بمنصة في مشروع النفط الرائد (كو مالوب زاب) التابع لشركة بيميكس، ويقع جنوب خليج المكسيك ويعد أهم وأكبر منتج للنفط الخام في الشركة حيث يمثل أكثر من 40٪ من حوالي 1.7 مليون برميل من الإنتاج اليومي.

وقالت بيميكس إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، ولم يتأثر الإنتاج من المشروع، وأضافت الشركة أنها ستحقق في سبب الحريق، دون مزيد من التفاصيل.

#Pemex informa que se registró una fuga de gas en un ducto submarino con presencia de fuego en el mar, a 150 metros de la plataforma satélite KU-C, perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap. El fuego se extinguió a las 10:45 am.https://t.co/EoNsfI4Pxv pic.twitter.com/SsenwknnVO — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 2, 2021

وأضافت الشركة التي لديها سجل طويل من الحوادث الصناعية الكبرى في منشآتها، أنها أغلقت أيضًا صمامات خط الأنابيب الذي يبلغ قطره 12 بوصة.

وبحسب تقرير اطلعت عليه رويترز، فإن الآلات التوربينية لمنشآت الإنتاج النشطة في كو مالوب زاب تأثرت بعاصفة كهربائية وأمطار غزيرة، وأضاف التقرير أن عمال الشركة استخدموا النيتروجين للسيطرة على الحريق.

وقال رئيس هيئة سلامة النفط في المكسيك أنغيل كاريزاليس عبر تويتر إن الحادث “لم يولد أي تسرب”. لكنه لم يشرح ما الذي كان يحترق على سطح الماء.

La @agencia_asea da seguimiento al evento ocurrido esta mañana en la Sonda de #Campeche, relacionada con una línea de #gas, la cual ya fue atendida y controlada por personal de @Pemex conforme a sus Protocolos de Respuesta a Emergencias. El hecho no generó ningún derrame. — Ángel Carrizales (@acarrizales_) July 2, 2021