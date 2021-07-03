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شاهد: حلقة من النار تنبثق من وسط المياه في خليج المكسيك

استغرق الحريق أكثر من خمس ساعات ليتم إخماده (مواقع التواصل)
استغرق الحريق أكثر من خمس ساعات ليتم إخماده (مواقع التواصل)
3/7/2021

قالت شركة النفط الحكومية في المكسيك (بيميكس) إن حريقًا اندلع على سطح المحيط غربي شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة.

وأنحت الشركة باللائمة على تسرب غاز من خط أنابيب تحت الماء في إشعال النيران التي تم التقاطها في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف متداولو الفيديو ألسنة اللهب البرتقالية المنبثقة من بين المياه كحمم منصهرة بـ “حلقة النار” وذلك بسبب الشكل الدائري الذي اتخذه الحريق، والذي كان قد اندلع على مسافة قصيرة من منصة بيميكس النفطية.

وبحسب بيميكس، فقد استغرق الحريق أكثر من خمس ساعات ليتم إخماده بالكامل، إذا وقع الاشتعال حوالي الساعة 5:15 صباحًا بالتوقيت المحلي وتم إخماده تمامًا بحلول الساعة 10:30 صباحًا.

وفي وقت سابق، قالت أربعة مصادر لرويترز إن الحريق بدأ في خط أنابيب تحت الماء يتصل بمنصة في مشروع النفط الرائد (كو مالوب زاب) التابع لشركة بيميكس، ويقع جنوب خليج المكسيك ويعد أهم وأكبر منتج للنفط الخام في الشركة حيث يمثل أكثر من 40٪ من حوالي 1.7 مليون برميل من الإنتاج اليومي.

وقالت بيميكس إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، ولم يتأثر الإنتاج من المشروع، وأضافت الشركة أنها ستحقق في سبب الحريق، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت الشركة التي لديها سجل طويل من الحوادث الصناعية الكبرى في منشآتها، أنها أغلقت أيضًا صمامات خط الأنابيب الذي يبلغ قطره 12 بوصة.

وبحسب تقرير اطلعت عليه رويترز، فإن الآلات التوربينية لمنشآت الإنتاج النشطة في كو مالوب زاب تأثرت بعاصفة كهربائية وأمطار غزيرة، وأضاف التقرير أن عمال الشركة استخدموا النيتروجين للسيطرة على الحريق.

وقال رئيس هيئة سلامة النفط في المكسيك أنغيل كاريزاليس عبر تويتر إن الحادث “لم يولد أي تسرب”. لكنه لم يشرح ما الذي كان يحترق على سطح الماء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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