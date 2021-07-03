رسالة مؤثرة من والد نزار بنات إلى قتلة نجله.. ومظاهرات ضد عباس في رام الله (فيديو)

وجّه خليل بنات “والد الناشط السياسي نزار بنات ” رسالة مؤثرة لكل من كان سبباً في مقتل نجله بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الخليل.

وقال بنات إن هناك من أوحى وهناك من خطط وهناك من حمله للسيارة ومن أمر بقتله ومن خنق وقتل نفساً بريئة ومن حمله للمستشفى، مضيفاً: هل سألتم أنفسكم كم طفلاً لدى نزار؟

وتابع “لدى نزار خمسة أطفال، الطفلة الصغيرة عمرها شهران، هذه الطفلة التي وأدوها عندما كان نزار مسجى ونحن نودعه، جلست تبتسم وتداعبه ظناً منها أن والدها حي، تأملوا هذا المشهد ثم قيّموا أعمالكم”.

شاهد| رسالة مؤثرة وحزينة من والد الناشط #نزار_بنات إلى قتلة نجله pic.twitter.com/UB3AgHr4pT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2021

وقالت والدته في رثائه “نزار! يا رفيق الدرب يا ولدي، قلبي مكسور، مشاعري متناثرة، لقد كنت متمردًا على الظلم منذ كنت طفلًا، يا حبيب اليتامى والفقراء والكادحين”.

والدة نزار بنات ترثي نجلها خلال مظاهرة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة من قتلوه#فلسطين #نزار_بنات pic.twitter.com/lWO2VvbLXD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2021

وخرجت مسيرات حاشدة تنديدًا بمقتل نزار بنات في مختلف محافظات الضفة الغربية وسط دعوات لمحاسبة جميع من تورط بذلك.

وفي السياق، تظاهر مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، مطالبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”الرحيل” وذلك في إطار الاحتجاجات على وفاة الناشط نزار بنات الأسبوع الماضي.

وتقدمت عائلة الناشط نزار بنات المظاهرة وحمل أفرادها صورة نزار، فيما حمل مشاركون لافتة كبيرة كتِب عليها “ارحل يا عباس”.

وشارك في المظاهرة سياسيون وممثلون لمؤسسات حقوقية وناشطون في التحرك، وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق حسن خريشة لفرانس برس “هذه المسيرة هي رسالة وفاء لنزار بنات صاحب الكلمة الحرة، ورسالة للجهات المسؤولة بضرورة محاسبة الفاعلين”.

وأغلقت قوات من رجال الأمن والشرطة الفلسطينية الطريق المؤدي إلى مقر عباس في رام الله تحسبا لوصول المتظاهرين إلى هناك.

"يلا ارحل يا عباس"..

هتافات المتظاهرين وسط مدينة رام الله للمطالبة بمحاسبة قتلة #نزار_بنات ورحيل محمود عباس وأجهزته الأمنية pic.twitter.com/imn01hGtEQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2021

"ارحل ارحل يا عباس".. هتافات متظاهرين في رام الله تنديداً باغتيال #نزار_بنات ورفضاً لقمع الأجهزة الأمنية. pic.twitter.com/JtLRI8SibY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2021

وتشهد الأراضي الفلسطينية انقساما بشأن الناشط نزار بنات الذي توفي بعدما اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في القضية، في حين تحدثت عائلته عن “اغتياله” بسبب مواقفه المنتقدة للسلطة.

وتتهم حركة فتح منظمي المظاهرات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط بأنهم “يستغلون وفاة نزار بنات لإسقاط القيادة الفلسطينية بتوجيهات خارجية”.

وقال خريشة إن “استمرار التحشيد بهذا الشكل بين مؤيد ومعارض قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في الضفة الغربية”.

وكان نزار بنات (43 عامًا) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار نفذه مجهولون.

وكان أيضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات – التي كان من المفترض إجراؤها في مايو/أيار الماضي- عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة، لكنّها أرجئت بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا، وانتهى بإعلان هدنة بين الطرفين، في الثانية من صباح 21 من مايو/أيار الماضي.

#صور مظاهرة في مينة الخليل رفضًا لجريمة اغتيال السلطة للناشط #نزار_بنات pic.twitter.com/fXX69JvPi7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 2, 2021

#عاجل عناصر أمنية ومن حركة فتح بلباس مدني تتوجه نحو دوار المنارة برام الله، قبيل انطلاق مظاهرة منددة بجريمة اغتيال السلطة للناشط #نزار_بنات pic.twitter.com/TmwtkvJbRH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2021