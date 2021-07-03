جراحة نادرة.. فريق طبي مصري ينجح في تحويل السبابة إلى إبهام بيد أحد الأطفال

نجح فريق طبي مصري من جامعة طنطا في إجراء عملية جراحية -وُصفت بالمعجزة- لإعادة زراعة كف شاب بعد بترها بالكامل في ماكينة داخل أحد مصانع الورق في مصر.
أعلنت جامعة طنطا (شمالي مصر) أمس الجمعة، نجاح فريق طبي من أساتذة كلية الطب بالجامعة في إجراء جراحة دقيقة لتحويل إصبع السبابة إلى إبهام باليد اليسرى لطفل يبلغ من العمر عامين داخل المستشفى التعليمي بالجامعة.
وقال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أحمد غنيم، إن الطفل ويدعي محمود ولد بأربعة أصابع في يده اليسري، واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة ووضع خطة علاجية للطفل، وفق بيان لرئيس الجامعة.
وأشار رئيس الفريق الجراحي عبد الحكيم عزت، إلى أن مراحل العملية التي أجريت للطفل تضمنت:
وعبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها حيث أصبح الآن قادرًا على استخدام يده بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعيًا إلى حد كبير جدًا.