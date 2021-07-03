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جراحة نادرة.. فريق طبي مصري ينجح في تحويل السبابة إلى إبهام بيد أحد الأطفال

الطفل المصري محمود ولد بأربعة أصابع في يده اليسري واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة (جامعة طنطا)
الطفل المصري محمود ولد بأربعة أصابع في يده اليسري واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة (جامعة طنطا)
3/7/2021-|آخر تحديث: 3/7/202112:56 PM (مكة المكرمة)

أعلنت جامعة طنطا (شمالي مصر) أمس الجمعة، نجاح فريق طبي من أساتذة كلية الطب بالجامعة في إجراء جراحة دقيقة لتحويل إصبع السبابة إلى إبهام باليد اليسرى لطفل يبلغ من العمر عامين داخل المستشفى التعليمي بالجامعة.

وقال ‏عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أحمد غنيم، إن الطفل ويدعي محمود ولد بأربعة أصابع في يده اليسري، واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة ووضع خطة علاجية للطفل، وفق بيان لرئيس الجامعة.

وأشار رئيس الفريق الجراحي عبد الحكيم عزت، إلى أن مراحل العملية التي أجريت للطفل تضمنت:

  • إعادة وظائف اليد مرة أخرى من خلال تسليك الأوعية الدموية والأعصاب.
  • تقصير الإصبع باستئصال المشطية ثم تعديل المفصل ما بين السلامية والمشطية.
  • نقل العظام والأوتار والأعصاب في وضع يسمح لها بالنمو مع مراحل نمو الطفل بشكل طبيعي.

وعبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها حيث أصبح الآن قادرًا على استخدام يده بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعيًا إلى حد كبير جدًا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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